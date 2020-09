Razer lance sa nouvelle souris multifonctions, la Naga Pro

Le célèbre accessoiriste et constructeur Razer continue à étoffer sa gamme de souris avec un modèle deluxe multifonctions, la Naga Pro. Si vous avez le budget et êtes un gros gamer, cette souris pourrait vous intéresser.

La Naga Pro fait partie de ces souris bénéficiant de plaques interchangeables en fonction de votre usage. Ce modèle propose ainsi 3 plaques interchangeables proposant ainsi plus ou moins de commandes en fonction du type de jeu ou d’utilisation. Leurs différences reposent principalement sur le nombre de boutons disponibles.

Chacune des plaques se place sur le côté gauche (côte pouce) de cette souris prévue uniquement pour les droitiers. La première ajoute deux boutons sur la face gauche pratique pour les FPS. La seconde plaque propose elle 6 boutons supplémentaires qui peuvent être bien pratiques sur des jeux comme des battle royale à la Fortnite ou des MOBA comme League of Legends. Enfin la troisième plaque présente 12 boutons. Les fans de RTS et de MMORPG apprécieront ce grand nombre de boutons pour accéder aux sorts ou bien d’autres fonctions de leur jeu favori. Dans tous les cas, toutes les boutons sont personnalisables via le logiciel Synapse 3 de Razer à télécharger gratuitement sur leur site. En gros, vous avez trois souris en un.

Mis à part ce système de plaques interchangeables, la Naga Pro propose également un usage sans fil grâce à la technologie maison Razer HyperSpeed pour une connexion rapide. Razer annonce une vitesse 25% plus rapide que les connexions sans fil habituelles. L’autonomie va jusqu’à 100h en continue via radio 2.4GHz ou encore jusqu’à 150h via Bluetooth. La souris pourra être aisément rechargé avec le câble fourni long de 1.8m ce qui devrait être suffisant même pour ceux qui posent leur PC au sol.

Pour la précision, Razer annonce un capteur optique de 20000 DPI (j’avoue que ça devient surréaliste la précision des souris de nos jours ^_^). C’est à ma connaissance la plus grande précision actuellement. Je doute sérieusement qu’un utilisateur/gamer lambda sente vraiment la différence entre 10000, 16000 ou 20000 DPI mais bon, comme on dit, qui peut le plus peut le moins.

Côté boutons, Razer utilise ses switchs optiques qui évitent les approximations des switchs à contact. Là encore, Razer annonce un temps de réponse réduit par rapport à la concurrence. Leur durée de vie est annoncé pour 70 millions de clics de quoi pouvoir tenir un moment dans votre main – à moins que vous soyiez du genre à balancer votre souris lors de défaites cuisantes 😉

La Naga Pro fonctionne sur PC Windows avec le logiciel Synapse 3. La souris est reconnue aussi sur Xbox One mais pour un usage plus basique. Razer n’évoque pas l’utilisation sur Mac. On peut supposer que la souris devrait être reconnue pour un usage basique mais pour accéder à tous les réglages il faudrait voir si la version Mac du logiciel Synapse a été mis à jour.

La Razer Naga Pro est disponible dès à présent pour la bagatelle de 170€.