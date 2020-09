Xbox Series S/X respectivement 300 et 500€ toutes deux pour le 10 novembre 2020

On attendait un peu les annonces officielles. C’est désormais chose faite. Après avoir confirmé l’existence et le prix de la Xbox Series S (XSS) hier, Microsoft confirme également le prix de la XSX et la date de sortie.

Dès le 10 novembre les fans Xbox auront le choix entre deux modèles aux caractéristiques légèrement différentes pour deux types de budget. Comme indiqué dans ma news d’hier, la XSS sera proposée à 300€ avec la majorité des capacités de sa grande soeur, la puissance en moins. Elle devrait toutefois permettre de profiter des titres « next-gen » mais à une résolution moindre.

L’information du jour est donc la confirmation du prix de la XSX à savoir 500€. C’est le même prix qu’au lancement de la Xbox One (qui incluait la fameuse caméra Kinect). Un tel prix risque donc de rendre cette console moins accessible et moins intéressante pour beaucoup d’entre vous. Toutefois, sa puissance permettrait du jeu en 4K avec de meilleures performances que la XSS. Tout cela sera à vérifier évidemment à la sortie.

Les précommandes vont débuter le 22 septembre. Préparez donc vos chéquiers.

Mais ce n’est pas tout, Microsoft a pensé à ceux qui ne peuvent pas sortir de facto ces sommes là. Ainsi, le constructeur va – enfin – proposer chez nous leur fameux Xbox All Access que les américains connaissaient déjà.

Alors kesako le Xbox All Access?

Le Xbox All Access est un abonnement sur 24 mois comprenant une console next gen (XSS ou XSX) et le Xbox Game Pass Ultimate. Ainsi pour 25€/mois sur 2 ans vous pourrez avoir une Xbox Series S et accéder à plus d’une centaine de titres du Xbox Game Pass Ultimate qui incluera prochainement également l’EA Play. Pour avoir la même offre mais avec une Xbox Series X, il vous en coûtera 35€ par mois sur 24 mois.

Ce programme sera déployé sur 12 territoires dont la France en cette fin d’année avec d’autres territoires ajoutés en 2021. Pour le moment donc pas de date précise de disponibilité de cette offre fort alléchante. Tout juste sait-on que la FNAC semble être le partenaire de Microsoft pour proposer cette offre. Des informations seront données prochainement.

La balle est dans le camp de Sony désormais puisque le constructeur nippon n’a toujours pas donné de prix pour les deux versions de ses PS5 ni les dates de sortie. On ne sait par ailleurs rien non plus de la possible évolution de l’offre PlayStation Now similaire au Xbox Game Pass.