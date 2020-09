Ori and the Will of the Wisps débarque sur Switch

Ori and the Will of the Wisps, second opus des aventures du petit esprit est en effet disponible dès maintenant sur l’eShop de Nintendo. Soit quelques minutes après son annonce lors du dernier Nintendo Direct Mini.

Sorti sur PC et Xbox One, ce second opus a su placé la barre encore plus haut que son déjà très poétique prédécesseur. Pour en avoir le cœur net, je vous encourage à aller lire le test de notre Olivier-Brice national .

Juste pour la petite piqûre de rappel, la série des Ori se pose en metroidvania bourrée de poésie et dotée d’un univers unique à la fois sombre et enchanteur.

Ori and the Will of the Wisps est disponible à partir d’aujourd’hui sur le Nintendo eShop pour 29.99 € et toujours sur PC et Xbox One, bien entendu.