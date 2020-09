Sony annonce son nouveau smartphone, le Xperia 5 II

C’est la saison des annonces dans le monde des smartphones. LG avait ouvert le bal avec son étrange LG Wing. En attendant Apple et son ou plutôt ses iPhone 12 et Samsung et ses Galaxy S dans les prochaines semaines, Sony dévoile son nouvel Xperia.

Sony avait déjà lancé son smartphone haut de gamme, le Xperia 1 II au printemps dernier. Cette fois-ci, Sony va proposer une version plus compacte et moins cher pour toucher un public plus large avec ce Xperia 5 II.

Compatible 5G, le Xperia 5 II conserve nombre des caractéristiques de son grand frère. Comme d’habitude chez Sony, le focus est sur la partie photo/vidéo domaine qu’ils maîtrisent grâce aux technologies développées pour leurs appareils photo et caméras vidéos comme la série des Alpha. Ainsi le Xperia 5 II permet de prendre des photos en rafale (jusqu’à 20 images/seconde) avec un auto-focus/auto-exposition recalculé jusqu’à 60 fois par seconde pour toujours avoir une image parfaite. Pour connaître le système d’auto-focus des appareils photo Alpha de Sony, je leur fais confiance pour avoir intégré une technologie similaire. L’auto-focus sur les yeux permet de garder le sujet toujours parfaitement net. Cela fonctionne sur les humains mais aussi sur certains animaux.

Côté vidéo, le Xperia 5 II permet de filmer jusqu’à 4K HDR 120 images/seconde, une première mondiale sur smartphone. Les fans de ralenti vont adorer cette possibilité. Pour faire tout cela, Sony a placé trois caméras avec des optiques Zeiss. On y retrouve un 16mm F2.2, un 24mm F1.7 et un 70mm F2.4. Les trois caméras sont à 12 mégapixels largement suffisant pour des images de qualité à bonne résolution. Pour profiter de tout ce potentiel photo et vidéo, Sony a créé deux applications Photo Pro et Cinema Pro donnant un maximum de contrôle à l’utilisateur là où bien souvent les applications constructeur proposent que peu d’options. L’expertise de Sony dans le domaine grâce à ses équipes Alpha ou encore CineAlta leur sert sur ces points.

Les gamers sur mobile vont adorer l’écran OLED 21/9ème de 6.1 pouces au taux de rafraîchissent de 120Hz (hein Apple, c’est quand vous voulez). Sony tente d’ailleurs de positionner ce Xperia 5 II aussi bien pour les amateurs de photo et vidéo mais également pour les gamers. Ce n’est pas pour rien que Xperia a cherché un partenariat avec une équipe de e-sport, Scarz, pour peaufiner le joujou. De même, Sony a signé un accord avec Activision pour devenir le partenaire officiel du Call of Duty Mobile World Championship Tournament 2020. Le jeu sera d’ailleurs mis à jour pour profiter des 120Hz du Xperia 5 II pour un maximum de fluidité. Pour une meilleure réactivité et une plus grande précision, la fréquence de balayage tactile est de 240Hz. Evidemment, pour ceux qui préfèrent les pads sur les jeux compatibles, vous pourrez utiliser le DualShock 4 de la PS4 mais aussi tout pad Bluetooth.

Le son n’a pas été oublié. Le Xperia 5 II bénéficie de haut-parleurs stéréo frontaux et gère le fameux 360 Reality Audio. Les fans de casque audio apprécieront la prise audio mini-jack. Le Xperia 5 II profite également de la fonction DSEE Ultimate qui utilise l’IA pour optimiser l’écoute musicale quelle que soit votre source, y compris en provenance de services de streaming audio et vidéo.

Pour faire tourner tout cela, Sony a opté pour le SoC Qualcomm Snapdragon 865 5G. Le form factor récurrent désormais entre les différents Xperia peut surprendre puisqu’il est bien plus allongé compte tenu de son écran 21/9ème. Cela nécessite un petit temps d’adaptation par rapport aux formats habituels chez les concurrents.

Deux modèles du Xperia 5 II sont prévus, en noir et en bleu/gris. Ils seront livrés sous Android 10 et sortira cet automne pour 899€.