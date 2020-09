Précommande et promo sur le futur Ys Origin sur Switch

Bien connu des amateurs du genre Action-RPG, Ys Origin a été officialisé il y a une poignée de mois sur Nintendo Switch. les précommandes sont désormais ouvertes.

Et c’est avec, nous dit on, une réduction de 20% sur la douloureuse, que Ys Origin peut être dès maintenant réservé sur le Nintendo eShop. Soit un tarif de 15,99 € mesdames et messieurs. Le ticket d’entrée passera sans ménagement à 19,99 € après le 30 septembre prochain.

Sorti en 2006 sur PC dans un premier temps, puis adapté entre 2017 et 2018 sur PS4 et PS Vita, Ys Origin n’est évidemment pas de la toute première fraîcheur. On nous promet comme à l’habitude un petit coup de chiffon côté rendu et quelques bonus supplémentaire en jeu, comme un mode Speedrun. Pour le pitch, Ys Origin comme son nom l’indique se positionne en préquelle aux autres épisodes de la série. Au fil de l’aventure, les héros seront amenés à en savoir plus sur la mystérieuse disparition des déesse du monde. Toujours basé sur un système de combat ultra dynamique à grand renfort de combos, le titre vous proposera de prendre les commandes de personnages aux styles martiaux bien distincts.

Ys Origin est donc disponible en précommande sur l’eShop de Nintendo et débarquera le 1er octobre prochain sur toutes les Switch qui souhaiteront l’accueillir.