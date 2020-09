Square Enix confirme son Balan Wonderworld pour le printemps 2021

Yuji Naka et Naoto Ohshima, deux des géniteurs de Sonic (n’oublions pas Hirokazu Yasuhara) se sont lancés dans un nouveau projet il y a quelques temps. Et si les liens de filiation entre Sonic et Balan Wonderworld ne sont pas forcément flagrants, c’est du côté de Nights, l’autre rejeton caché de Naka-san que nos regards se tournent. Toute légère ressemblance étant évidemment fortuite !

Jeu de plateforme-action destiné tant aux grands enfants qu’aux plus petits, Balan Wonderworld nous propose de bondir à travers des niveau saturés de couleurs et de féerie loufoque. La direction artistique bien particulière évoquant quant à elle, la franchise Nights apparue en 1996 sur la Saturn de SEGA. Acidulé à souhait, le soft nous mettra aux commandes de jeunes héros affublés de nombreux costumes et d’autant de capacités spéciales. Leur tâche sera de rétablir l’équilibre du monde en combattant les Negaties, entités créées par les émotions négatives du monde entier. En cela, ils seront guidés par le fameux Balan, en bon maître de cérémonie, son costume n’ayant trompé personne me direz-vous.

Plus en détail, ce seront pas moins de 80 costumes qui seront disponibles au fil du jeu, permettant pêle-mêle de détruire des obstacles, marcher dans les airs quelques secondes, grimper, rebondir, etc. La petite particularité de Balan Wonderworld résidera finalement dans son mode multijoueur coopératif. Celui-ci donnera l’occasion à deux joueurs de s’entraider. En se rapprochant, ces derniers pourront combiner les pouvoir de leurs costumes pour se faciliter la tâche, chaque combinaison apportant des effets différents.

Développé par Balan Company et édité par Square Enix, Balan Wonderworld est prévu pour le 26 mars 2021, sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam. Les précommandes pour la génération de consoles actuelle son d’ores et déjà ouvertes sur la boutique en ligne de Square Enix, il faudra patienter un peu plus en ce qui concerne les PS5 et XSX.