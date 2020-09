Razer lance sa gamme d’accessoires sans fil pour les gamers sur PC

Les fans de la marque vont sans doute jeter un coup d’œil sur cette nouvelle gamme d’accessoires. Même si les gamers ne font pas toujours confiance aux accessoires sans fil, Razer lance cette gamme qui, selon eux, offrent des performances de pointe le tout sans ces satanés câbles qui traînent partout sur le bureau. 😉

Cette gamme se compose de trois accessoires :

Le casque audio Razer BlackShark V2 Pro

La souris Razer Deathadder V2 Pro

Le clavier Razer Blackwidow V3 Pro

Pour chacun de ces accessoires, Razer utilise sa technologie sans-fil Razer Hyperspeed pour améliorer la rapidité et la stabilité des transmissions tout en réduisant le latence. Le positionnement marketing de ces trois produits affublés d’un « Pro » n’aura échappé à personne, Razer mettant en avant pour cette gamme « l’avantage compétitif » et l‘eSport. Les prix publics conseillés en sont la preuve, avec un casque Razer BlackShark V2 Pro à 199,99 €, une souris Razer Deathadder V2 Pro à 149,99 € et un clavier Razer Blackwidow V3 Pro tutoyant les sommets avec un tarif de 249,99 €.

Dans le détail, le casque audio Razer BlackShark V2 Pro propose un micro de type super-cardioïde, qui capte essentiellement les sons provenant de l’avant, réduisant de fait le bruit environnant. Ses haut-parleurs de 50 mm en titane et son système de gestion sonore offrent un son spatial certifié THX pour toujours plus de précision et d’immersion, avec réglage indépendant des basses, mediums et aigus.

Pour la souris Razer Deathadder V2 Pro, le constructeur s’appuie sur la conception de base de sa célèbre Deathadder, produit phare de la marque. Avec ses huit boutons programmables, son autonomie oscillant entre 120 heures en Bluetooth et 70 heures via la nouvelle technologie sans fil Razer HyperSpeeed dont il est question ici, ce modèle se voit également doté de switches optiques de seconde génération. Plus précis que les habituels switches mécaniques, Razer nous annonce une approche plus tactile qu’à l’habitude.

Enfin, dernière pièce de ce setup des enfers, le clavier Razer Blackwidow V3 Pro se pose en tant que tout premier clavier sans fil de la marque. Les switches mécanique maison de chez Razer sont de la partie. Ce sont d’ailleurs les modèles jaunes qui sont intégrés à ce nouveau clavier, réputés moins bruyant. En termes d’autonomie, Razer annonce environ 200 heures d’utilisation entre chaque charge pour ce mulot de compétition.

L’ensemble de la gamme est disponible depuis le 22 septembre. Voici les fiches techniques de chaque produit, pour que les plus pointus d’entre vous puissent se faire une idée. Avec également en prime des vidéos ainsi qu’une galerie d’images exposant ces nouveaux produits de haut vol.

CASQUE AUDIO RAZER BLACKSHARK V2 PRO

Écouteurs

Fréquence de réponse : 12 Hz – 28 kHz

Impédance : 32 Ω @ 1 kHz

Sensibilité (@1 kHz): 100dBSPL/mW, 1KHz

Haut-parleurs : Haut-parleur dynamique personnalisé de 50 mm

Diamètre intérieur de l’oreillette : 65 x 40 mm / 2.56 x 1.57 in

Type de connexion : 2.4GHz wireless and 3.5mm

Autonomie de la batterie : Approximately 24 hours

Longueur du câble : 1.3 m / 4.27 ft.

Poids approximatif : 320g / 0.71lbs

Coussinets d’oreille ovales : coussinets respirants en mousse à mémoire de forme

Son spatial THX®

Microphone

Fréquence de réponse : 100 Hz – 10 kHz

Rapport signal/bruit: ≥ 60 dB

Sensibilité (@1 kHz): -42 ± 3 dB

Mode de captation : Unidirectionnel – Super cardioïde

Contrôles sur l’oreillette

Volume haut/bas

Micro activé / désactivé

Contrôles avancés audio et micro via Razer Synapse 3

Volume micro

Micro boost​

Voice gate

Equaliseur micro

Normalisation du volume ​

Clarté vocale

Réduction du bruit ambiant

Usage audio

Appareils avec audio jack de 3.5 mm

Appareils avec port USB

SOURIS DEATHADDER V2 PRO

Capteur optique de 20 000 DPI Focus+ avec une précision de résolution de 99,6%

Jusqu’à 650 IPS / Accélération de 50 G

Réglage de la distance de soulèvement/pose

Switches optiques Razer™ Optical Mouse conçus pour supporter 70 millions de clics

Dual wireless – Razer HyperSpeed (2.4Ghz) et Bluetooth

(7+1) boutons programmables indépendamment

Patins de souris 100% PTFE (0,8 mm d’épaisseur)

Souris pour droitier ergonomique avec des grips latéraux texturés

Molette tactile conçue pour le jeu

Réglage de la sensibilité à la volée (par défaut : 400/800/1600/3200/6400)

Mémoire intégrée (4+1 profils)

Compatible Razer Synapse 3

Eclairage Razer Chroma™ RGB avec 16.8 millions de couleurs personnalisables

Câble de chargement SpeedFlex de 1.8 m

Compatible avec le Razer Mouse dock Chroma (vendu séparément)

Autonomie de la batterie : environ 70 heures la technologie sans fil Razer HyperSpeed, 120 heures en Bluetooth (estimations sans éclairage, l’autonomie dépend des paramètres d’utilisation)

Approximate size: 127.0 mm (lougueur) x 61.7 mm (largeur du grip) x 42.7 mm (hauteur)

Poids approximatif : 88 grs (sans le dongle)

Compatible avec la Xbox One pour les commandes de base

CLAVIER BLACKWIDOW V3 PRO