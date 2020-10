Western Digital annonce de nouveaux produits SSD alléchants

Au cas où vous ne le savez pas, l’avenir est aux SSD. En fait, le présent est déjà aux SSD. Bien plus rapide que les disques durs mécaniques et bien moins encombrants, les SSD redonnent un coup de jeune à n’importe quel ordinateur. Et pour le jeu vidéo, cela change la donne avec des temps de chargement ultra-rapides permettant aux créatifs d’imaginer de nouveaux concepts.

Même les consoles de la nouvelle génération s’y mettent puisque les PS5, XSS et XSX intègrent un SSD d’origine comme système de stockage. Maintenant, dans le domaine du SSD, c’est un peu la jungle pour qui n’a pas suivi. Il existe une grande variété de formats et une disparité dans les performances. En fonction des usages et de sa machine, il faudra bien choisir son modèle de SSD. Pour aujourd’hui, Western Digital annonce plusieurs produits SSD plutôt intéressants.

Le premier est le SSD NVMe WD_BLACK SN850. Il s’agit d’un SSD au format M.2 PCIe 4.0 offre des vitesses d’écriture et de lecture de très haut niveau (7Go/s en écriture, 5,3Go/s en lecture). Avec son contrôler WD_Black G2, ce SSD a été conçu pour les gamers histoire de réduire fortement le temps de chargement des jeux et améliorer la vitesse de transfert des données. Pour profiter de ces vitesses, il faudra toutefois avoir une carte mère avec PCIe 4.0. Si votre PC a uniquement du PCIe 3.0 vous n’atteindrez pas ces vitesses. Ce serait dommage. Compte tenu des caractéristiques annoncées, ce SSD pourrait être un candidat possible à la PS5 mais cela nécessitera un test ou alors une confirmation par Western Digital, Sony n’ayant pas encore donné les caractéristiques auxquelles les SSD doivent répondre pour être installée dans leur console next gen. Ce SSD SD850 sera disponible à partir de fin octobre 2020 avec des capacités de 500Go, 1To et 2To à partir de 140€. A noter que Western Digital va lancer début 2021 un dissipateur thermique compatible RGB pour qui veut réduire la chauffe du SSD avec esthétisme.

Le second produit est une carte fille SSD NVMe WD_BLACK AN1500. Son intérêt est de permettre aux PC ayant un port PCIe 3.0 8X de libre d’ajouter ce double SSD en Raid0 pour des vitesses de lecture allant jusqu’à 6,5Go/s et d’écriture jusqu’à 4,1Go/s. Là encore, les gamers en profiteront au mieux. Les fans d’éclairage RGB apprécieront en outre la possibilité de personnaliser l’éclairage intégré. Cette carte fille est disponible et proposé avec des capacités de 1To, 2To et 4To avec un prix commençant à 255€ pour le modèle 1To.

Enfin, Western Digital propose également le SSD NVMe Game Dock WD_BLACK D50. Ce boîtier externe intègre des SSD NVMe ultra-rapides avec éclairage RGB personnalisable. Son originalité est d’utiliser un port Thunderbolt 3 pour permettre un taux de transfert important. Ce boîtier est proposé en version sans SSD pour un peu plus de 300€. Western Digital propose également des modèles avec 1To ou 2To à partir de 470€ environ.

Western Digital se place sur le marché des gamers exigeants cherchant des solutions de stockage pour leurs jeux ultra-rapides. Ces produits semblent être de bonnes solutions.