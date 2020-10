120 images/seconde pour Halo The Master Chief Collection sur XSX/XSS

Dans 3 semaines, les Xbox Series vont débarquer. Et nombre de développeurs annoncent ce à quoi peuvent s’attendre les futurs possesseurs de ces consoles pour leurs titres. Microsoft le fait également.

Ainsi, le constructeur confirme que son Halo The Master Chief Collection compilant les premiers épisodes de la saga à savoir Halo Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 3 ODST, Halo Reach et Halo 4 bénéficiera de la puissance des nouvelles consoles que sont la XSX et la XSS.

Ainsi, pour ceux qui veulent replonger dans ces classiques, chacun a été optimisé pour profiter des capacités des XSX et XSS avec la possibilité de jouer en 120 images/seconde aussi bien dans les campagnes qu’en multijoueur, des améliorations pour le jeu en écran partagé et jusqu’en 4K sur la XSX. On devrait également profiter de la vitesse du SSD pour avoir des temps de chargement réduits.

Ces améliorations seront disponibles gratuitement pour tous ceux qui possèdent la compilation. Pour les autres, sachez que si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass, Halo The Master Chief Collection sera accessible dès le 17 novembre prochain. Sympa non pour celles et ceux qui veulent se refaire l’intégralité de la saga en attendant Halo Infinite qui sortira… un jour 😉