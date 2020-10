Nvidia nous remet une bonne couche de Ray Tracing saupoudré de DLSS

Cela fait deux ans que nous entendons parler de Ray Tracing ou RTX chez Nvidia avec l’arrivée des GeForce RTX séries 20. Les consoles next-gen qui s’apprêtent à débarquer dans nos salons n’y couperont pas non plus. Même si en la matière, avec les GeForce RTX série 30 de Nvidia, le PC a une grande longueur d’avance dans le domaine.

Le constructeur américain Nvidia en profite donc pour mettre en avant la prise en charge du Ray Tracing (ou RT) de son cru dans quelques nouveaux jeux à venir ou existants. Il faut dire que, malgré des promesses plus ou moins tenues et des résultats en jeu pas forcément flagrants, la technique est consommatrice de ressources, certes dédiées mais jusqu’alors sous-exploitées.

En dehors de performances globales largement au-dessus de l’ancienne gamme, la série 30 et plus particulièrement la RTX 3080 se prête en principe à un meilleur traitement du RT en 4K. Juste pour rappel, ce fameux Ray Tracing permet la gestion en temps réel des reflets, réfractions et ombres de manière crédible, à l’image de ce qui était fait jusqu’ici dans les films en images de synthèse.

Comme évoqué, la technique demeure cependant extrêmement gourmande en ressources et c’est là qu’entre en scène une autre technique, le DLSS (Deep Learning Super Sampling). Cette méthode de mise à l’échelle de l’image par une intelligence artificielle utilisant l’apprentissage automatique permet globalement de réduire drastiquement la consommation de ressources, en particulier en 4K / 60 fps et plus. Le DLSS visant également à s’affranchir, entre autres, des différentes et relativement gourmandes méthodes d’antialiasing.

Cette technique, à l’instar du Ray Tracing, n’étant pas non plus largement disponible dans nos jeux du moment. Les choses semblent néanmoins évoluer et, que vous possédiez une GeForce RTX série 20 ou 30, vous serez à même de profiter, sur PC, de ces deux techniques de rendu finalement assez indissociables dans les titres suivants. La liste fournie par Nvidia n’est pas forcément énorme, mais l’intention de généraliser ces technologies de traitement semble être là.

Trois titres à venir tout d’abord :

Ghostrunner– lancement le 27 octobre avec le ray tracing, les reflets et les ombres, et le DLSS.

Pumpkin Jack– lancement le 23 octobre avec des reflets et des ombres en raytracing, un éclairage amélioré et le DLSS.

Xuan-Yuan Sword VII– lancement le 28 octobre avec un éclairage global en RT et DLSS.

Quatre autres jeux existants qui seront mis à jour en ce sens au mois de novembre prochain :

Deux titres actuellement en version bêta :

Enlisted– la bêta fermée démarre en novembre avec l’illumination globale tracée par des rayons et le DLSS.

Ready or Not– les reflets, les ombres et l’occlusion ambiante en RT et le DLSS seront disponibles lorsque le jeu sera lancé en accès anticipé plus tard en 2020.

Et finalement, et surtout, trois gros jeux à venir en cette fin d’année :

Watch Dogs : Legion- lancement le 29 octobre avec des reflets en RT et DLSS.

Call of Duty : Black Ops Cold War- lancement le 13 novembre avec le ray-tracing et le DLSS.

Cyberpunk 2077- lancement le 19 novembre avec des réflexions, l’occlusion ambiante, les ombres et l’illumination diffuse globale en RT ainsi que le DLSS.

Pour les vidéos, c’est par ici.

Ghostrunner

Pumpkin Jack RTX

Xuan-Yuan Sword VII

Edge of Eternity

Mortal Shell

Mount & Blade II : Bannerlord

World of Warcraft

Ready or Not

Enlisted

Watch Dogs : Legion RTX trailer

Cyberpunk 2077 RTX trailer

Call of Duty : Black Ops Cold War RTX trailer