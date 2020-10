Découvrez le prologue et les deux types de missions de Ghost of Tsushima Legends jusqu’en 4K HDR

Sucker Punch et Sony ont mis à jour hier une grosse mise à jour de l’excellent Ghost of Tsushima. Outre nombre d’améliorations, l’élément le plus important est l’arrivée de la partie multijoueur. Et franchement c’est du tout bon.

Axé sur la coopération, Ghost of Tsushima Legends vous permet de vous lancer dans des missions histoire et des missions survie en coopération à 2 pour les premières et à 4 pour les secondes. Elles apportent ainsi une toute autre dimension au jeu. Le résultat est vraiment plaisant et on a de cesse de vouloir continuer à progresser et faire évoluer chacun des héros des 4 classes. Pour plus de détails, reportez-vous à mon article dédié.

Les trois vidéos que je vous propose ci-dessous sont le prologue qui sert de didacticiel pour qui ne connaît pas le jeu. En effet, on peut jouer à Ghost of Tsushima Legends sans avoir joué au jeu principal solo. Donc un petit didacticiel n’est pas de trop pour les nouveaux arrivants. Pour les autres, c’est une petite piqûre de rappel. Ensuite, les deux autres vidéos sont la première mission histoire et une mission de survie. Un raid est prévu pour plus tard.

Comme d’habitude pour voir les vidéos jusqu’en 4K HDR, il vaudrait mieux passer par Google Chrome ou Microsoft Edge sur ordinateurs. Safari ne gère le 4K qu’avec la version sur MacOS Big Sur. Pour le HDR, il vous faut évidemment l’écran compatible. SI vous aimez les vidéos de gameplay que nous vous proposons régulièrement, pensez à liker kes vidéos, vous abonner à notre chaîne PlayscopeHD, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous pouvez également vous abonner à nos autres chaînes comme PlayscopeTrailers, dédié aux bandes-annonces de jeu ou PlayscopeTImeline, dédié au rétrogaming.

Ghost of Tsushima Legends fait partie de Ghost of Tsushima. Tous deux sont disponible sur PS4 et tourneront – mieux – sur PS5 dès la sortie de la console.