Ghostrunner aura des mises à jour next gen gratuites

L’univers cyberpunk inspire les créateurs de jeux. Avec Ghostrunner, les équipes de One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks vous embarque dans un slasher en première personne bien speed qui devrait plaire à tous les fans d’action nécessitant un excellent timing.

Annoncé initialement sur PS4, Xbox One, Switch et PC, son éditeur 505 Games confirme ainsi que Ghostrunner sera également disponible sur PS5 et XSX/XSS. Il faudra toutefois attendre 2021 pour en profiter.

Mais si vous avez déjà une PS4 ou Xbox One, vous pouvez toujours commencer à y jouer dès le 27 octobre prochain. Si vous passez ensuite sur PS5 ou XSX/XSS, vous pourrez bénéficier de la mise à jour next gen gratuitement. Pour le moment, on ne sait pas ce qu’apportera la mise à jour mais on peut supposer de meilleures performances et peut-être quelques effets – qui a dit ray tracing ?.

Ghostrunner est pévu sur PS4, Xbox One, Switch et PC pour le 27 octobre 2020. Les versions et les mises à jour vers PS5 et XSX/XSS sortiront en 2021.