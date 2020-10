Le raid et les défis hebdomadaires arrivent sur Ghost of Tsushima Legends

Si comme moi, vous avez relancé Ghost of Tsushima grâce à l’arrivée de la partie mulitjouer coop nommée Ghost of Tsushima Legends, sachez que Sucker Punch va commencer à activer d’autres activités de quoi titiller l’intérêt encore plus.

A titre personnel, je trouve les modes coop vraiment réussis même s’ils mériteraient d’avoir plus de variété et plus d’activités. C’est sur ce point que Sucker Punch semble bosser. Ainsi, les défis hebdomadaires vont être lancés tous les vendredis à 17h heure française. Ces défis, une mission histoire à 2 et une mission survie à 4 avec des modificateurs différents toutes les semaines, devraient pousser les joueurs haut niveau dans leurs derniers retranchements avec au bout de belles récompenses.

Mais pour encore plus de défi, Sucker Punch confirme l’arrivée du raid pour le 30 octobre prochain. A l’instar d’une mission histoire, le raid se compose de trois chapitres. Il nécessite une équipe de 4 de haut niveau avec une excellente communication et coordination pour s’en tirer. Malheureusement pas de matchmaking prévu pour le raid. Il va falloir donc trouver 3 autres combattants parmi vos potes ou chercher sur les réseaux sociaux et les communautés. Le niveau minimal de Ki conseillé est de 100. Vous avez donc encore une petite semaine pour booster vos combattants à ce niveau là en terminant les missions histoires et de survie à des niveaux plus élevés et les défis hebdomadaires.

Vous voilà prévenus. Affûtez vos lames mes chers samourais ! Ca va saigner 🙂

Ghost of Tsushima est disponible sur PS4.