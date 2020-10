La démo d’Immortals Fenyx Rising disponible sur Stadia

Précédemment nommé Gods & Monsters, Immortals Fenyx Rising est le nouvel action/RPG d’Ubisoft prévu pour décembre prochain. Pour une fois, la démo d’un jeu Ubisoft va voir le jour d’abord sur Stadia.

Le service de cloud gaming de Google voit donc débarquer une démo d’Immortals Fenyx Rising dès à présent en compagnie de deux autres titres : Pac-Man Mega Tunnel Battle et Humankind.

La démo d’Immortals Fenyx Rising est accessible à quiconque a un compte Stadia même sans avoir payé l’abonnement. De ce fait, si vous êtes curieux de voir ce que cela donne et que votre connexion internet le permet, vous pouvez toujours y jouer. Sinon, attendez un peu car je devrais vous proposer dans les prochaines heures une vidéo. Si vous voulez essayer la démo, vous avez jusqu’au 29 octobre donc n’attendez pas trop 😉

Pour rappel, ce Immortals Fenyx Rising n’est pas sans rappeler le célébrissime The Legend of Zelda Breath of the Wild mais avec un humour un peu particulier. Pour avoir pratiqué un peu cette démo, j’avoue que le titre ne me semble pas impressionnant sur Stadia. Il peine à proposer un 30 images/seconde chose étonnante compte tenu des serveurs Stadia. A moins que ce soit une limitation de Stadia pour les démos. Espérons que la version finale sera à la hauteur pour qui avait envie d’un action/RPG en l’absence de nouveaux projets chez Nintendo dans le genre.

Immortals Fenyx Rising est prévu sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia pour le 3 décembre 2020. La mise à jour next gen sera proposée gratuitement.