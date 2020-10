Le mode Carnage Zombies de Call of Duty Black Ops Cold War exclusif aux PlayStation pour un an

Les accords de marketing sont récurrents quelle que soit l’industrie. Dans le domaine du jeu vidéo, il n’est pas rare de voir des accords d’exclusivité sur la disponibilité de titres ou de contenus d’un titre. Activision et Sony continuent leur partenariat pour le prochain Call of Duty Black Ops Cold War.

Ainsi, les possesseurs de PS4 et PS5 auront droit à un contenu exclusift pendant une bonne année. Il s’agit du mode Carnage Zombies qui propose à une équipe de deux joueurs d’affronter des vagues de zombies avec à la clé des récompenses dédiées. L’action se déroulera dans diverses cartes multijoueur. Le jeu placera le duo dans un lieu spécifique de la carte où se situe l’orbe de Dark Arther. Tant que vous êtes dans la zone protégée par l’orbe, vous ne subirez pas de dégâts de Dark Aether. Vous pouvez vous concentrer sur l’élimination des hordes de zombies. Mais plus vous en éliminerez et plus vous chargerez l’orbe. Au bout d’un certain moment, l’orbe va se déplacer et vous devrez faire de même pour rester sous sa protection. En fonction de votre performance vous obtiendrez un classement bronze, argent ou or avec à la clé des récompenses utilisables dans le mode multijoueur ou zombie. Et comme vous pouvez vous en douter, à chaque saison, de nouvelles cartes et de nouvelles récompenses seront proposées.

Ce mode Carnage Zombies sera donc disponible uniquement sur PS4 et PS5 jusqu’au 1er novembre 2021. Dommage pour les joueurs sur XSX, XSS, Xbox One et PC.

Call of Duty Black Ops Cold War sortira le 13 novembre prochain sur PS4, Xbox One et PC avec des mises à jour PS5, XSX et XSS disponibles gratuitement pour qui a l’édition cross-gen ou payant pour les autres.