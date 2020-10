Bloodstained Ritual of the Night sera adapté sur iOS et Android.

Après avoir été lancé sur consoles et PC, Bloodstained Ritual of the Night, le Castlevania-like de Koji Igarashi, va se voir adapté sur iOS et Android avec l’aide des chinois de NetEase Games.

Après avoir été producteur de nombre d’épisodes de la saga Castlevania, Koji Igarashi s’était lancé dans des projets similaires sans la licence de Konami. Bloodstained Ritual of the Night reprend dans l’ensemble le concept des anciens Castlevania 2D avec une réalisation 3D. Le résultat fut plutôt convaincant. Vous pouvez d’ailleurs lire le test que nous avions publié.

L’adapter sur mobiles ne devrait pas trop poser de problème. Les versions iOS et Android devraient donc reprendre l’intégralité du gameplay et de la réalisation qu’on avait découvert sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Toutefois, NetEase Games et ArtPlay vont ajouter diverses fonctionnalités et améliorations spécifiques aux mobiles. L’interface utlisateur sera revu pour être plus facile à utiliser avec un écran tactile. Par ailleurs, l’équipe va également adapter les armes et les combos pour que vous puissiez personnaliser votre style de combat même sans utiliser un pad.

Côté contenus, les versions mobiles comprendront le jeu originel ainsi que tous les DLC sortis par la suite. Au final, vous aurez plus de 120 bestioles et boss à affronter, 107 armes pour les éliminer et 23 compétences d’armes.

Bloodstained Ritual of the Night est disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Les versions iOS et Android n’ont pas encore de date de sortie. En attendant, voici les premières images.