Konami lance eFootball PES 2021 sur les appareils mobiles

Après la version consoles/PC, c’est donc au tour des appareils mobiles iOS et Android de voir débarquer l’édition 2021 d’eFootball PES. Et comme précédemment, vous pourrez y jouer gratuitement.

Toujours free to play donc, eFootball PES 2021 Mobile débarque sur l’AppStore et le Google Play dès à présent. Comme vous pouvez l’imaginer, cette version va bénéficier de son lot de nouveautés, de mises à jour et d’améliorations déjà présentes sur eFootball PES 2021 Season Update sorti il y a quelques semaines sur PS4, Xbox One et PC.

Toutes les données du jeu sont évidemment mis à jour histoire de coller à la réalité. Elles seront d’ailleurs collectées chaque semaine et intégré dans le jeu. Par ailleurs, un nouveau mode Matchday fait son apparition. Parmi les autres nouveautés, on notera de nouvelles Séries Moments Iconiques histoire de revivre certains instants magiques de la carrière d’une star. A vous d’entrer dans la peau de Ronaldino, Carlos Puyol et Deco. Bien d’autres légendes viendront également rejoindre le mode myClub comme David Beckham, Francesco Totti, Diego Maradona, Steven Gerrard, Gabriel Batistuta, Fernando Torres ou encore Karl Rummenigge.

eFootball PES 2021 Mobile est disponible sur iOS et Android.