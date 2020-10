Les versions next gen de FIFA 21 et Madden NFL 21 pour début décembre

Electronic Arts avait confirmé que ses titres sports bénéficieraient d’une mise à jour gratuite pour une durée limitée (au départ 3 mois puis allongé à une année suite au tollé généré). L’éditeur détaille la transition.

Les versions next gen de FIFA 21 et Madden NFL 21 sortiront le 4 décembre prochain. De ce fait, les mises à jour next gen seront disponibles à la même date. Ces deux titres bénéficient du Dual Entitlement qui permet ainsi aux possesseurs des versions PS5 ou Xbox One de récupérer gratuitement la mise à jour respectivement vers PS5 et XSX/XSS. Cette offre s’arrêtera juste avant la sortie des futurs FIFA 22 et Madden NFL 22 à le rentrée 2021.

Etonnamment, EA n’a pas donné de détails sur les améliorations ou les nouveautés à espérer sur ces versions PS5, XSX et XSS. On va supposer qu’on aura droit à un jeu aux performances plus stables, des temps de chargement réduits et peut-être quelques améliorations graphiques.

Par contre, on sait déjà que toute votre sauvegarde ne sera pas transférable. Dans le cas de FIFA 21, votre progression sur le FUT et sur Volta seront transférés mais pas le reste. Cela implique qu’il vous faudra refaire votre carrière par exemple. Pour Madden NFL 21, votre progression dans le Face of the Franchise, Ultimate Team, Franchise et The Yard seront conservés. Tout le reste sera réinitialisé. Vous voilà prévenus. Réfléchissez bien avant de vous lancer dans cette transition donc.

FIFA 21 et Madden NFL 21 sortiront sur PS5, XSX et XSS le 4 décembre 2020. Ils sont déjà disponibles sur PS4, Xbox One et PC.