Control débarque sur Switch dès… aujourd’hui… via le cloud

Nintendo a surpris son monde avec un Nintendo Direct Mini furtif. Et parmi les annonces, on découvre l’arrivée immédiate de Control sur Switch. Oui, oui, la superproduction de Remedy sortie sur PS4, Xbox One et PC débarque sur Switch.

Mais il ne s’agit pas d’une adaptation comme on le voit souvent. 505 Games et Remedy ont opté pour le cloud gaming. Pour ceux qui ne savent pas ce que c’est, il s’agit de la technique où le jeu tourne sur un serveur. L’utilisateur y joue donc à distance en recevant l’image et en envoyant les commandes. C’est ce qu’on voit sur les services similaires comme Stadia, PlayStation Now, GeForce Now ou encore le xCloud de Microsoft.

Vous pouvez donc allumer votre Switch et acquérir ce Control Ultimate Edition Cloud Version dès à présent sur le Nintendo eShop pour 40€.

Cette version reprend tous les contenus sortis depuis le lancement du titre à savoir le jeu originel, les deux extensions et tous les modes additionnels. Il s’agit en fait de jouer à la version PC sur votre Switch puisque le jeu va proposer deux modes : 30 images/seconde avec ray tracing et 60 images/seconde sans ray tracing. 505 Games n’indique malheureusement pas quelle bande passante il faut pour profiter pleinement du jeu sur la Switch. Mais vous pouvez être sûrs qu’une connexion fibre serait conseillée à l’instar de ce qu’on peut voir sur Stadia et consors.

Control Ultimate Edition Cloud Version est disponible dès à présent sur Switch. Le jeu est déjà disponible également sur PS4, Xbox One et PC.