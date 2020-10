Warhammer Chaosbane annoncé sur next gen

Nacon et Eko Software avaient lancé au printemps 2019 un hack’n slash dans l’univers Warhammer plutôt plaisant sous le nom de Warhammer Chaosbane. Le titre sera disponible sur les consoles next gen au lancement.

Ainsi, dès le lancement des PS5, XSX et XSS, ceux qui ne s’étaient pas lancé sur ce titre vont pouvoir acquérir Warhammer Chaosbane Slayer Edition. Cette version comprendra le jeu originel ainsi que les 12 DLC et les mises à jour sortis depuis son lancement. Et pour encore plus de lancement, un nouveau personnage, Haider le Répurgateur, et du contenu supplémentaire vont également être disponibles dès le 10 novembre sur XSX/XSS et PC et le 19 novembre sur PS5.

Haider le Répurgateur dispose de deux armes avec sa rapière pour le combat rapproché et son pistolet pour éliminer les ennemis à distance. Parallèlement à ce nouveau personnage disponible en DLC payant sur les consoles actuelles (inclus dans le Slayer Edition), Eko Software prévoit un patch gratuit qui va apporter nombre d’améliorations à tous les possesseurs du jeu. Les deux hubs de l’acte 1 et 2 ont été agrandis. Les alentours du camp de l’acte 2 bénéficieront de nouveaux ennemis à combattre. Et enfin, une nouvelle zone, le cimetière, va être ajouté avec de nouveaux décors. De nouveaux ennemis feront aussi leur apparition.

Warhammer Chaosbane est disponible sur PS4, Xbox One et PC. La version XSX/XSS sera disponible le 10 novembre 2020. La version PS5, le 19 novembre 2020.