Shenmue III s’apprête à débarquer sur Steam

Après une campagne Kickstarter houleuse et un accueil critique plutôt frileux, Shenmue III voit son exclusivité PC sur Epic Games Store arriver à expiration.

Le troisième volet de l’emblématique saga de Yu Suzuki sera donc disponible à partir du 19 novembre prochain sur la plateforme Steam. Si le titre était attendu, il ne l’était véritablement que par les fans de la saga dont le premier épisode est sorti en 1999 sur Dreamcast. Que de souvenirs qui auraient finalement pu se contenter de rester ce qu’ils étaient, de l’aveux de certains. Disons franchement, un condensé de nostalgie, à ressortir de temps en temps. Nous vous laisserons seuls juges et avec, pour rappel, le test d’Olivier, disponible en suivant ce lien.

Rendez-vous est donc donné sur Steam aux fans de Ryo Hazuki qui auraient résisté à la tentation Epic Games Store (ou PS4) et aux spoilers, accessoirement. Personnellement, je me laisserais bien tenter, ne serait-ce que par la simple curiosité de voir la suite de ce qui était une véritable montée en puissance dans le second épisode. Même si, visiblement, les trop longues années d’attente et un certain côté vieillot imprègnent sournoisement ce troisième opus !

Shenmue III est disponible sur PC via Epic Games Store, PlayStation 4 et donc, dès le 19 novembre, sur Steam, toujours sur PC. En revanche, il n’y a toujours aucun signe à l’horizon d’une éventuelle version Xbox One ou Switch…