Ghost Recon Breakpoint se met à l’heure de la next-gen

Ghost Recon Breakpoint bénéficie en effet d’une mise à jour Xbox Series X et PlayStation 5 permettant quelques améliorations techniques.

Si le titre n’a pas un blockbuster, Ubisoft continue néanmoins de mettre à jour l’expérience de jeu de Ghost Recon Breakpoint, pour le plus grand bonheur de sa communauté de joueurs. Pour rappel, s’il n’en est pas la suite, ce dernier reprend tout de même la base de Ghost Recon Wildlands, en troquant le background de la Bolivie sur fond de cartels de la drogue contre une aventure sur un île fictive.

La dernière mise en jour en date permettra donc de profiter du titre en 1080p 60fps en mode Performance, que ce soit sur Xbox Series X ou PlayStation 5, dans son monde performance. Pour la 4K, Ghost Recon Breakpoint tourne en revanche à 30fps sur les deux machines nouvelle génération, en mode Résolution. En revanche, alors que la Xbox Series X semble profiter d’un affichage en 4K native, la version PlayStation 5 semble se contenter en revanche de 4K en upscale. Soit, pour être plus clair, en mode dynamique et non natif pur. Seuls les puristes y décèleront néanmoins une réelle différence à l’usage.

Si nous n’avons pas cité le cas de la Xbox Series S, qui bénéficie pourtant de la mise à jour, c’est ici simplement parce que rien n’est annoncé quant à une quelconque réelle amélioration. La machine d’entrée de gamme de Microsoft n’ayant de plus pas vocation à proposer de la 4K UHD. Notons enfin que la progression, l’ensemble des éléments achetés en jeu ainsi que l’inventaires seront transférer en passant sur console next-gen.

Ghost Recon Breakpoint est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC (via Epic Games Store et Ubisoft Store), Stadia et désormais sur Xbox Series X|S et PlayStation 5.