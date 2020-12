Pearl Abyss montre de nouveau son alléchant Crimson Desert

Les créateurs du MMORPG Black Desert que les joueurs PS4, Xbox One et PC connaissent bien travaillent depuis un moment sur un nouveau projet. Déjà annoncé l’an dernier, cette fois-ci, les coréens de Pearl Abyss montrent enfin du gameplay de leur Crimson Desert.

Même si je ne suis pas un grand fan des MMORPG, j’avoue que Black Desert fait partie de ceux que je trouve les mieux réalisés. Le travail graphique est vraiment de très haut niveau comparé à nombre de titres du genre. Avec Crimson Desert, l’équipe de Pearl Abyss semble aller encore plus loin avec un monde subliment créé.

L’action va se dérouler sur le continent de Pywel et vous fera suivre l’histoire de mercenaires cherchant à survivre dans ce monde. Composé de plusieurs régions et de villes et villages grouillant de vie, sous les apparences idylliques se cache un univers sombre. Chaque région possède sa propre culture et ses propres coutumes. A vous en tant que mercenaire vous allez donc explorer ce monde. Mais compte tenu de tous ses dangers, vous allez devoir trouver les meilleurs combattants pour former un groupe solide.

MMORPG oblige, vous pourrez partir à l’aventure en solo ou en groupe. Avec ce monde très heroic fantasy, vous aurez bien entendu nombre d’armes à votre disposition pour affronter les ennemis et les créatures et autres dangers qui pullulent sur Pywel. Plus encore, grâce à l’art de l’alchimie, vous pourrez améliorer vos armes avec des caractéristiques supplémentaires. Et évidemment, vous pourrez largement personnaliser votre héros.

Je vous conseille de jeter un coup d’oeil sur la magnifique vidéo qui donne vraiment envie de découvrir ce monde très richement créé. Ceux qui connaissent déjà Black Desert et le spin-off Shadow Arena peuvent reconnaître les inspirations qui ont permis ce Crimson Desert.

Crimson Desert est prévu sur PS5, XSX et PC pour l’hiver 2021. Vous avez donc encore le temps. 🙂