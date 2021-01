Neverwinter Sharandar débarquera à partir de début février

Le MMORPG de Cryptic Studios continue à voir débarquer de nouveaux contenus. L’équipe prépare l’arrivée de la prochaine extension nommée Sharandar. Les PCistes y auront droit en premier. Les joueurs sur consoles devront attendre un peu plus.

Perfect World et Cryptic Studios annoncent ainsi la sortie du premier épisode des trois prévues pour l’extension Sharandar. Nommé The Iron Tooth, cet épisode sortira dès le 9 février sur PC et le 9 mars sur PS4 et Xbox One.

Ce nouveau contenu du MMORPG free-to-play est toujours inspiré par l’univers des Royaumes Oubliés. Comme l’indique le nom de l’extension, votre aventure va continuer sur les terres de Sharandar. Déjà visité précédemment dans une précédente extension, le monde a été complètement revu. Chaque épisode va apporter son lot d’activités avec du nouveau contenu narratif, de nouveaux ennemis, de nouvelles zones à explorer, etc.

Jetez un coup d’oeil sur la vidéo et la galerie d’images pour avoir une idée de ce qui vous attend.

Neverwinter est disponible en free to play sur PS4, Xbox One et PC.