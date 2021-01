The Medium profitera les cartes RTX pour le ray tracing et le DLSS

Le nouveau jeu d’aventure/horreur de l’équipe polonaise Bloober Team débarque à la fin du mois. Si vous comptiez y jouer sur PC et possédez une configuration avec une carte graphique Nvidia RTX, vous allez être contents.

Bloober Team et Nvidia confirment que The Medium va profiter des capacités ray tracing et DLSS des cartes graphiques Nvidia RTX. Développé avec l’Unreal Engine 4, The Medium va profiter des technologies Microsoft DirectX RayTracing et Nvidia DLSS pour proposer une qualité de rendu supérieure avec des effets de reflets et d’ombres réalistes. Le DLSS permettra d’améliorer les performances du jeu grâce à cette technologie de reconstruction d’image. Vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessous ce que cela peut donner sur PC. Alléchant n’est-ce pas?

On ne sait pas, par contre, si les versions consoles auront le ray tracing. Pour sûr il n’y aura pas de DLSS puisque cette technologie n’est disponible que sur les cartes RTX de Nvidia et non disponibles sur les puces AMD qui sont intégrées dans les XSX/XSS.

The Medium sera disponible sur XSX/XSS et PC le 28 janvier 2021.