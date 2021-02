Blizzard remonte le temps avec sa compilation Blizzard Arcade Collection

La très grande majorité d’entre vous connaissez Blizzard surtout pour ces titres de ces 20 dernières années à savoir les World of Warcraft, Overwatch, Starcraft, etc. Mais avant de devenir le mastodonte qu’ils sont désormais, Blizzard a produit des titres de moindre envergure mais leur ayant permis d’acquérir notoriété et revenus pour leurs plus grosses productions.

Ainsi, pour les avoir connu et pratiqué à l’époque, l’équipe naissante de Blizzard s’était fait une réputation avec Rock ‘N’ Roll Racing, leur jeu de course en vue isométrique, The Lost Vikings, un jeu de plateforme/puzzle où il fallait basculer entre les trois personnages aux compétences diverses et enfin Blackthorne un jeu d’action/plateforme qui faisait penser au titre français Flashback.

Blizzard va donc ressortir des oubliettes ces trois titres pour en proposer une compilation pour les nostalgiques et les curieux. En effet, ne vous attendez pas à des remakes. Il s’agit des titres de l’époque tournant sur émulation et bénéficiant de diverses petites fonctionnalités comme le retour en arrière, la possibilité de sauvegarder ou encore d’utiliser divers filtres. La compilation comprendra également nombre de documents d’époque pour qui aime l’histoire. Blizzard a tout de même fait l’effort d’intégrer des éléments permettant de modéliser un peu plus les jeux comme l’affichage 16/9ème ou encore un mode spectateur qui permet de suivre une partie et en prendre le contrôle à tout moment.

Blizzard Arcade Collection est d’ores et déjà disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC. La compilation fonctionne également sur PS5 et XSX/XSS en mode rétrocompatibilité.