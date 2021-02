Blizzard annonce le remake Diablo II Resurrected

Outre la compilation Blizzard Arcade Collection, Blizzard puise dans un autre de ses classiques à savoir Diablo II (pourquoi pas Diablo premier du nom? Allez savoir). Et pour ce titre, Blizzard fait un effort car il s’agit d’un véritable remake.

Comprenant le jeu originel et l’extension Lord of Destruction, les fans de l’époque et les nouveaux arrivants vont pouvoir découvrir ce volet sorti il y a 20 ans déjà. Si vous êtes un fan de Diablo III, vous y retrouverez nombre de ressemblances. Il s’agit évidemment d’un action/RPG dans un genre désormais souvent appelé Diablo-like.

Cette version est totalement totalement remasterisée avec une réalisation en 3D comme dans Diablo III. Tous les graphismes et les personnages ont donc intégralement été réimaginé en 3D avec de nouvelles animations et de nouveaux effets graphiques. Les puristes pourront toujours basculer à tout moment dans un mode rétro qui permet de découvrir le look originel et les magnifiques désormais gros pixels. Les cinématiques de l’époque ont été également intégralement refaites tout comme l’audio désormais en Dolby Surround 7.1. Le jeu pourra tourner jusqu’en 4K sur les plateformes les plus puissantes (PS5, XSX et PC).

Pour les fans de multijoueur, cette version va permettre de jouer jusqu’à 8 en coopération en ligne ou vous lancer dans des parties PvP. Blizzard prévoit même de pouvoir garder la progression entre les différentes plateformes (pour peu qu’elles le permettent, n’est-ce pas M. Sony). Vous pourriez donc jouer sur votre console ou votre PC à la maison et continuer sur la Switch en extérieur.

Une version alpha est prévue sur PC pour bientôt. La sortie de ce Diablo II Resurrected est prévu pour cette année mais aucune date précise n’a été révélé.

Diablo II Resurrected est prévu sur PS5, XSX, PS4, Xbox One, Switch et PC.