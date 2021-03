Quel avenir pour Tom Clancy’s The Division 2 ?

Si comme moi, vous avez consacré pas mal d’heures à Tom Clancy’s The Division 2, vous savez que la dernière mise à jour Title Update 12 devait être la dernière la plus importante. Il semblerait que cela ne soit plus le cas.

Avec l’extension Warlords of New York et le Title Update 12, l’équipe de Massive Entertainment avait ajouté de quoi faire pour les nombreux agents qui continuent à écumer les rues de Washington D.C et New York. On pensait que l’équipe suédoise en avait fini et allait se focaliser sur d’autres projets (Avatar et Star Wars pour ne pas les citer). Toutefois, Massive a décidé qu’ils allaient continuer à soutenir The Division 2 avec une nouvelle grosse mise à jour prévue au plus tôt pour la fin 2021.

Avec un groupe de vétérans de Massive et avec l’aide d’Ubisoft Bucharest en Roumanie, l’ensemble travaille d’arrache-pied pour proposer de la nouveauté à tous les fans. Ainsi, Massive indique déjà qu’un nouveau mode de jeu totalement inédit sera de la partie. L’équipe veut aussi travailler sur la progression des agents et mettant l’accent sur la variété des équipements et des armes. Pour le moment, le développement en est encore à ses débuts mais l’équipe compte en parler dans les mois à venir via certainement leur livestream State of the Game habituel.

En attendant, pour 2021, l’équipe va faire tourner de nouveau les saisons. Ainsi la saison 5 de The Division 2 sera en fait un re-run de la saison 1. Ceux qui avaient raté les récompenses à l’époque vont donc pouvoir tenter de les récupérer. Massive promet de continuer à proposer des mises à jour plus mineurs pour le confort et la santé du titre.

Vous voilà prévenus. Vous pouvez continuer à vous éclater sur The Division 2 si vous n’aviez pas encore tout fait. Pour les vétérans comme moi, je pense qu’on va attendre la prochaine et dernière grosse mise à jour 😉

Tom Clancy’s The Division 2 est disponible sur PS5, XSX, PS4, Xbox One, PC et Stadia.