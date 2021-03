Sony s’attaque au Rode Wireless Go avec son microphone sans fil ECM-W2BT

Il y a peu je vous parlais du nouveau microphone sans fil de Rode, le Rode Wireless Go 2. Sony s’attaque à cet accessoire indispensable pour améliorer la qualité de production des vloggers en tous genres.

Sony annonce aujourd’hui le lancement le mois prochain de son système de microphone sans fil, le ECM-W2BT (il faudrait vraiment que les fabricants arrêtent d’utiliser des codes alphanumériques comme nom de produit) ainsi que le micro-cravate ECM-LV1 qui peut aller avec.

Alors en quoi ce système est intéressant. Tout simplement parce qu’il s’agit d’un système de microphone sans fil avec un récepteur à placer sur la griffe de son appareil Sony et un émetteur microphone à placer sur l’intervenant. L’intérêt de cet appareil est qu’il est compatible avec la griffe Multi-Interface des appareils photo Sony. Nul besoin donc de le brancher avec un câble mini-jack sur l’entrée micro de l’appareil. Cette griffe Multi-Interface transfère le son de manière numérique – contrairement à l’analogique de l’entrée micro mini-jack des appareils photo. Toutefois, si vous voulez utilisez ce micro sur un appareil non Sony, il faudra passer par un câble audio entre le récepteur et l’entrée micro de votre APN. Autre avantage de la griffe Multi-Interface, le récepteur peut profiter de la fonction de charge de la batterie via l’alimentation de cette griffe. Le récepteur peut ainsi atteindre les 9h d’autonomie.

L’émetteur intègre donc un microphone et vous pouvez tout simplement le clipser sur votre vêtement (cf. la vidéo ci-dessous). Mais si vous trouvez que cela manque de discrétion, vous pouvez y relier un micro-cravate comme le modèle stéréo ECM-LV1 qu’annonce Sony parallèlement à l’ECM-W2BT. La distance pouvant séparer le récepteur et l’émetteur est de 200 mètres maximum. Sony indique que son système améliore la stabilité de la connexion entre le récepteur et l’émetteur même avec des obstacles. Il faudrait pouvoir tester pour vérifier cette affirmation.

La qualité sonore est assurée par une transmission entre le récepteur et le microphone avec le nouveau codec Bluetooth Qualcomm aptX Low Latency. Dans des situations plus difficiles, l’ECM-W2BT intègre un système permettant d’atténuer le bruit ambiant avec trois niveaux d’atténuation. En ce qui concerne le bruit du vent, une bonnette permet de le réduire drastiquement.

Ce micro sans fil ECM-W2BT comprend trois modes de capture :

Mode MIC : Dans ce mode l’appareil ne capture que le signal du micro sans fil

: Dans ce mode l’appareil ne capture que le signal du micro sans fil Mode RCVR : Dans ce mode, l’appareil capture que le son provenant du micro intégré au récepteur

: Dans ce mode, l’appareil capture que le son provenant du micro intégré au récepteur Mode MIX : Dans ce mode, l’appareil enregistre à la fois le micro du récepteur et de l’émetteur. Cela est bien pratique par exemple pour enregistrer la personne tenant la caméra et l’intervenant face caméra.

Pour ne pas perdre l’ensemble, Sony fourni un support de protection qui permet de garder le récepteur et l’émetteur ensemble. Le support peut également servir de pied pour placer le micro émetteur sur une table et enregistrer plusieurs intervenants à la fois. Pour les baroudeurs, Sony annonce que son ECM-W2BT est capable de résister à la poussière et à l’humidité.

Le micro sans fil ECM-W2BT sortira courant avril 2021 pour 240€. Le micro-cravate stéréo ECM-LV1 sera proposé également le mois prochain pour 35€ environ. C’est donc plus cher que le Rode Wireless Go qui fait bien son job. Il faudra voir les tests comparatifs pour savoir si le produit de Sony peut justifier l’écart tarifaire.