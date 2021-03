Team17 signe un Dark Souls-Like taïwanais nommé Thymesia

L’éditeur anglais Team17 signe de nombreuses jeunes ou petites équipes pour lancer leurs projets. Cette fois-ci, ils vont éditer Thymesia, le premier titre des taïwanais d’Overborder Studio qui devrait plaire aux fans des Dark Souls et autres Nioh.

En effet, à juger par les images et la vidéo ci-dessous, difficile de ne pas faire le parallèle avec les titres de From Software et Koei Tecmo. Thymesia se rapproche plus des Nioh avec des combats plus speed. Là encore, il faudra faire preuve de précision et de timing pour ne pas crever trop vite.

Thymesia vous fera incarner un certain Corvus, un personnage plutôt mystérieux capable de saisir les maladies des ennemis et de s’en servir comme arme. Drôle de pouvoir s’il en est mais pourquoi pas. Action/RPG oblige, votre personnage va évidemment évoluer au fur et à mesure de votre progression et des récompenses que vous aurez découvert et ramassé. Pour ceux qui vont devenir accro, Thymesia devrait permettre d’être rejoué grâce au nombre de configurations du héros possibles ainsi que pour découvrir les différentes fins possibles.

Thymesia est prévu sur PC courant 2021.