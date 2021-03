Devenez un directeur d’hôtel avec Hotel Life

Après les hopitaux, les clubs de foot, les parcs d’attraction, cette fois-ci un éditeur va vous proposer de gérer un hôtel. Vous allez donc devoir construire et gérer le complexe de vos rêves dans Hotel Life.

Edité par Nacon et développé par RingZero Game Studio, Hotel Life va vous placer à la tête d’un hôtel situé dans un lieu paradisiaque. Comme pour les autres jeux de gestion, vous aurez à faire évoluer votre hôtel et satisfaire au mieux votre clientèle. A vous de bien placer vos différents bâtiments, les meubler et les décorer avec goût et proposer nombre d’activités pour maintenir votre clientèle occupée et contente de leur séjour. Au fur et à mesure que vous allez gagner de l’argent, vous pourrez améliorer le complexe petit à petit avec de nouveaux bâtiments et services. Pensez aussi au personnel qu’il faudra engager pour vous aider dans la gestion au quotidien. Vous aurez diverses activités à faire comme nettoyer les chambres, préparer les repas, conduire les nouveaux arrivants depuis l’aéroport, etc.

Hotel Life proposera également d’un mode carrière où les joueurs auront diverses missions et évènements scénarisés à vivre. Nombre d’objectifs à la difficulté croissante seront à remplir.

Hotel Life A Resort Simulator est prévu sur PS5, XSX, PS4, Xbox One, Switch et PC pour le 26 août 2021.