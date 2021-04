Deux nouveaux PC gaming chez Corsair

Le constructeur Corsair propose deux nouveaux modèles de PC gaming basé sur son design Corsair One plutôt compact et plaisant pour tous les gamers et les créateurs de contenu.

Corsair annonce donc les Corsair One a200 et i200. Il s’agit en fait de mises à jour de modèles déjà disponibles avec des composants plus récents et plus puissants. Ce sont des configurations musclés puisque les deux appareils intègrent la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080 dans une tour au design soigné. Tous deux embarquent également 32 Go de RAM DDR4 Vengeance LPX, une alimentation SF750 80 PLUS Platinum SFX, un disque SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 1 To et un disque dur 2 To. La principale différence concerne le CPU. Comme vous l’aurez sans doute deviné, le i200 est architecturé autour d’un Intel Core i9-11900K tandis que le a200 l’est autour d’un AMD Ryzen 9 5900X.

Evidemment, à ce niveau ne vous attendez pas à le trouver à un tarif abordable pour tous mais si vous avez le budget et comptez non seulement jouer mais aussi créer du contenu, ces configurations devraient largement vous suivre dans tous vos travaux.

Pour le moment, on n’a pas de le prix de chacune de ces configurations mais compte tenu des tarifs des modèles précédents, il va falloir casser bien plus d’une tirelire.