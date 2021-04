Electronic Arts et Codemasters annoncent F1 2021 pour juillet prochain

Oui, vous avez bien lu. Electronic Arts et Codemasters puisque le premier a racheté le second il y a peu. Tous deux annoncent donc la prochaine édition de la simulation de F1.

Prévu pour le 16 juillet prochain, F1 2021 offrira son lot d’améliorations et de nouveautés histoire de justifier du tarif à payer pour les fans. A l’ordre du jour, un nouveau mode histoire, un mode carrière étendu pour deux joueurs et trois nouveaux circuits (Portimão, Imola, and Jeddah) qui seront ajoutés après la sortie et accessibles gratuitement.

Braking Point est le nouveau mode histoire de F1 2021. Mode immersif, le but est de suivre le périple d’un pilote commençant en Formula 2 et tentant de se faire une place dans la F1. Le nouveau mode carrière ouvre l’accès à un second joueur. Un ami peut ainsi vous rejoindre en ligne et jouer en coopération dans la même écuire ou de choisir des écuries différentes. Par ailleurs ce mode carrière présente un mode Début Saison Réelle qui permet de débuter une saison avec le classement pilote et constructeur synchronisé avec la véritable compétition de F1.

Pour le reste on aura nombre de possibilités comme l’écran partagé pour jouer à deux, des options de saison plus courte pour la F1 et la F2, l’aspect gestion avec Mon Ecurie ou encore l’intégration de l’e-sport pour de futures compétitions virtuelles.

F1 2021 est prévu sur PS5, XSX, PS4, Xbox One et PC pour le 16 juillet 2021. Les possesseurs des versions PS4 ou Xbox One pourront les faire évoluer respectivement vers PS5 et XSX/XSS gratuitement.