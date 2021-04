Tekken 7 dépasse les 7 millions d’exemplaires

Bandai Namco annonce fièrement via un tweet que son Tekken 7 a trouvé 7 millions d’acquéreurs/joueurs depuis le lancement du jeu en juin 2017. Depuis, Tekken 7 s’est enrichi de nombre de DLC et donc de combattants et de saisons pour varier les plaisirs pour les fans de castagne. D’ailleurs tout récemment, Tekken 7 a vu débarquer une nouvelle combattante spécialiste de karaté bénéficiant de mouvements des plus réalistes.

Tekken 7 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.

#TEKKEN 7 has reached another milestone with over 7 MILLION sales worldwide!

Thank you to all of our fans for their continued support, now get ready for the next battle! pic.twitter.com/icOx7E1vJa

— TEKKEN (@TEKKEN) April 16, 2021