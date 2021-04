La démo de Resident Evil Village durera finalement plus longtemps qu’annoncé

Et franchement, cela n’a rien d’étonnant. A se demander quel gus chez Capcom a pris ce genre de décision totalement absurde. Comme stratégie marketing et communication il faudra qu’il retourne à l’école. Toujours est-il donc que ça a gueulé dans les chaumières puisqu’on pouvait jouer à ces deux démos qu’entre 19h et 3h du matin heure française. Autant dire que ça limite l’accès à beaucoup de gens. Le concept même de bloquer une démo jouable sur une tranche horaire est une telle absurdité que j’avais eu du mal à vous relayer l’info dans la précédente news tant ça me paraissait surréaliste. D’ailleurs, j’ai moi-même raté les deux démos sur PlayStation puisque pas disponible à ces horaires. Bravo Capcom ! 😉

Au moins les joueurs qui voulaient tester le jeu avant sa sortie peuvent remercier les joueurs PS4 et PS5. En effet, faisant suite à ce tollé, Capcom a décidé de rendre la prochaine démo multiplateforme prévu le 2 mai prochain jouable pendant une semaine au lieu de 24 heures. C’est déjà cela de pris. Allez comprendre pourquoi certains éditeurs ne laissent pas tout simplement la démo disponible sur les stores à moins que cela ait un coût …

Bref, vous aurez plus de chance donc de tester Resident Evil Village le week-end prochain tranquillement avant sa sortie le 7 mai prochain.

We’ve heard your feedback and are extending the availability period for the final 60-minute multi-platform #REVillage demo.

The original 24-hour window starting 5PM PDT May 1 (1AM BST May 2) has been increased by a week, and now ends at the same times on May 9 PDT (May 10 BST). pic.twitter.com/8VKEU8bMnu

— Resident Evil (@RE_Games) April 26, 2021