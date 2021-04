Les annonces du Resident Evil Showcase 2

Capcom l’avait prévu et diffusé – et vous pouvez le (re)voir ci-dessous. Le second showcase de Resident Evil a été l’occasion de faire quelques annonces concernant le 25ème anniversaire de la saga ainsi que de montrer de nouvelles vidéos.

Outre une nouvelle bande-annonce pour Resident Evil Village où l’on peut découvrir de nouveaux personnages et de nouvelles zones du lugubre village, Capcom en a profité pour annoncer un nouveau mode nommé The Mercenaries qui va rappeler de bons souvenirs à certains. Pour accéder à ce mode, il faudra d’abord terminer la campagne principale qui risque de tous nous faire frissonner évidemment.

Pour rappel, ce mode Mercenaries va vous faire jouer dans les décors du jeu où il vous faudra remplir divers défis dans un temps imparti. Cela change le gameplay général du jeu et renouvelle son intérêt. Au fur et à mesure que vous réussirez les défis, vous pourrez améliorer votre arsenal grâce au marchand qui viendra donner un coup de main. Vous pourrez également acquérir de nouvelles capacités. A vous de gérer tout cela pour réussir les challenges.

Une nouvelle démo multiplateforme est prévue d’une durée maximale de 60 minutes entre le 2 mai à 2 heures du matin et le 3 mai à 2h du matin également. Bref, vous avez 24 petites heures pour explorer le château et le village sur PS5, XSX, PS4, Xbox One, PC et Stadia.

Par ailleurs, les joueurs sur PS5 et PS4 auront droit à un accès anticipé avec une autre démo nommé 8 heures dans le village. Les 8 heures ne correspondent toutefois pas à la durée de la démo. En effet, cette démo comprend en fait deux parties. Une dans le village et l’autre dans le château d’une durée maximale de 30 minutes chacune. Voici les dates auxquelles ces démos seront accessibles :

Démo Village : entre le 18 avril à 19h et le 19 avril à 3 heures du matin

Démo Château : entre le 25 avril à 19h et le 26 avril à 3 heures du matin

En gros, vous aurez qu’une plage horaire de 8 petites heures où vous pourrez tester 30 minutes de chaque environnement. Cette démo en accès anticipé en deux parties et d’ores et déjà disponible en pré-téléchargement.

Quoi d’autre pour fêter pour ce 25ème anniversaire ? Capcom s’est associé avec Oculus Studios et l’équipe d’Armature Studio pour développer une version VR sur Oculus de Resident Evil 4. Le showcase montre quelques séquences de jeu mais Oculus prévoit d’en montrer plus le 21 avril prochain lors de leur propre showcase.

Pour celles et ceux qui jouent à Dead by Daylight, Capcom et l’équipe Behaviour Interactive ont signé un accord. On va donc retrouver des éléments de la saga Resident Evil dans Dead by Daylight prochainement. Behaviour va en montrer plus le 25 mai prochain pour une sortie courant juin.

Enfin, pour les abonnés Netflix, Capcom a montré une nouvelle bande-annonce de Resident Evil Infinite Darkness, la série animée en images de synthèse qui va débuter en juillet prochain sur le service. On devrait retrouver divers protagonistes de la saga dont Leon S. Kennedy et Claire Redfield dans une histoire qui se déroule deux ans après les évènements de Resident Evil 4 au sein même de la Maison Blanche.

Bref, si vous êtes fans de la saga, vous allez pouvoir en bouffer du Resident Evil et du zombie cette année.

Resident Evil Village est prévu pour le 7 mai prochain sur PS5, XSX, PS4, Xbox One, PC et Stadia.