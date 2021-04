PlayStation Plus – Les jeux gratuits de mai 2021

Sony dévoile enfin la liste des jeux que les abonnés PlayStation Plus vont pouvoir télécharger dès la semaine prochaine pour leur PS4 ou PS5. Et pour ce mois de mai, c’est plutôt pas mal.

Ainsi dès le 4 mai prochain, les abonnés PlayStation Plus vont pouvoir récupérer les titres suivants :

Wreckfest – PS5

– PS5 Battlefield V – PS4

– PS4 Stranded Deep – PS4

Battlefield V n’est plus à présenter. Il s’agit toujours du FPS seconde guerre mondiale qu’avait lancé DICE et EA il y a un moment. Donc si vous l’aviez raté c’est l’occasion. Wreckfest était sorti sur PS4, Xbox One et PC mais là Sony propose la version PS5 qui a été mis à jour par l’équipe de BugBear Entertainment à qui on doit les FlatOut. Donc on peut s’attendre à diverses améliorations sur le framerate, le rendu et les temps de chargement. Quant à Stranded Deep, si vous aimez les jeux de survie sur une île paradisiaque à explorer terre et mer, c’est pour vous.

Tous ces titres fonctionnent évidemment sur PS5. Vous pourrez les récupérer jusqu’au 31 mai. Et d’ici le 4 mai, les jeux d’avril sont encore disponibles à savoir :

Oddworld Soulstorm – PS5

– PS5 Days Gone – PS4

– PS4 Zombie Army 4 Dead War – PS4

Bon téléchargement pour les gens concernés !