Zhiyun lance son nouveau gimbal pour smartphone le Smooth Q3

Pour tous les vloggeurs et créateurs de contenu, avoir une image stable est souvent cruciale pour leurs spectateurs. Un bon petit gimbal peut souvent faire l’affaire et de nos jours ce type d’accessoire devient vraiment accessible avec des capacités étonnantes et pratiques. C’est le cas de tout nouveau Zhiyun Smooth Q3.

Zhiyun revient donc avec un tout nouveau gimbal (aka stabilisateur actif) avec ce Smooth Q3 aux caractéristiques alléchantes. Pour environ 90€, le constructeur chinois a mis la majorité des fonctions utiles et même plus. Pour celles et ceux qui ne savent pas à quoi servent les gimbals, ce sont donc des appareils permettant de stabiliser les smartphones ou les caméras afin d’avoir des plans plus stables lorsqu’on les utilse sans pied ou en mouvement. Vous pouvez donc imaginer pourquoi cela est un accessoire des plus utiles pour les vloggeurs nomades ou pour les vidéastes créatifs.

Outre la stabilisation 3 axes précise, le stick de contrôle, les différents boutons pour enregistrer ou pour zoomer/dézoomer, ce Smooth Q3 se démarque par la présence d’indicateurs lumineux bien pratiques pour savoir dans quel mode d’utilisation on se retrouve (suivi, POV, locké, etc.). Cela évite l’utilisateur de devoir passer par l’application mobile.

L’autre grande nouveauté est la présence d’une lumière LED offrant trois niveaux de luminosité. Plus encore, ce LED peut faire un 180° et donc illuminer le sujet lorsqu’il tourne en mode selfie ou devant éclairant ainsi un sujet tiers. Etant donné que la lumière est souvent le point pauvre de beaucoup de vidéastes amateurs, la présence de ce LED peut améliorer votre image et pallier tout manque de lumière. Cela ne remplacera jamais de bons panneaux LED mais ça dépanne. Sa batterie rechargeable via USB permet une autonomie jusqu’à 15 heures. Evidemment si vous utilisez le LED et des smartphones plus lourds ou mal équilibrés, la consommation électrique pourra être plus importante et donc une autonomie moindre mais cela devrait tout de même permettre de tourner une bonne journée sans trop de problème.

Grâce à l’application Zy Cami sur iOS et Android, vous pourrez accéder à d’autres fonctions comme le tracking qui permet au gimbal d’automatiquement suivre un sujet placé devant l’objectif de votre smartphone. L’application offre également divers autres modes comme le dolly zoom, le MagicClone Pano qui vous permet de créer des panoramiques où votre sujet peut apparaître à plusieurs endroits en même temps et bien sûr les désormais communs Timelapse et Hyperlapse.

Avec un poids d’environ 340g et une capacité de quelques 280g, le Zhiyun Smooth Q3 accepte la majorité des smartphones même les plus grands tels que l’iPhone 12 Pro Max. Son design télescopique permet d’occuper un faible encombrement une fois rangé ce qui facilite son transport. A noter que ce gimbal est proposé en deux versions. La seconde comprend des accessoires comme une sacoche de transport, une dragonne et une carte de membre ZY Prime permettant d’accéder à des fonctions supplémentaires dans l’application comme le tracking de visage, divers effets et la possibilité de streamer directement sur divers services.

Le Zhiyun Smooth Q3 est d’ores et déjà disponible pour 89€ dans sa version standard et 109€ pour la version combo décrite ci-dessus.