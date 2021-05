Far Cry 6 se montre cette semaine

Far Cry 6 avait été annoncé il y a un moment déjà mais on n’en a pas vu grand chose mise à jour de la cinématique. Ubisoft va enfin montrer du gameplay dans les prochaines heures.

C’est en effet ce vendredi à 18h30 qu’Ubisoft va diffuser sur Twitch et sur Youtube la première vidéo montrant enfin du gameplay pour Far Cry 6. On devrait enfin voir à quelle sauce on va être bouffé par l’ennemi du jeu à savoir le président Antón Castillo incarné par l’acteur Giancarlo Esposito. Ce président d’un pays fictif a décidé de former son fils pour prendre la relève.

De votre côté, vous allez incarner un(e) combattant(e) de la guerrilla bien décidé(e) à destituer le tyran par tous les moyens. Bref, ne vous attendez pas à trop de subtilité mais plutôt à bien des fusillades.

Vous pourrez découvrir la vidéo ci-dessous vendredi. Pensez juste à vous mettre un rappel pour ne pas la rater.

Far Cry 6 est prévu sur PS5, XSX, PS4, Xbox One, PC, Stadia et Luna.