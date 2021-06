Elden Ring se montre enfin vidéo et images à l’appui

Cela fait bien longtemps que les fans de FromSoftware et de leur saga Dark Souls espéraient voir ce qu’est vraiment Elden Ring, leur prochain titre teasé depuis déjà un moment. C’est désormais chose faite.

Il aura donc fallu attendre le Summer Game Fest hier soir pour découvrir enfin une première vidéo ainsi qu’obtenir les premières images et informations sur Elden Ring, l’action/RPG en développement chez FromSoftware en collaboration avec George R. R. Martin, l’auteur notamment de Game of Thrones.

Annoncé comme le plus grand action/RPG à ce jour en développement chez FromSoftware, Elden Ring nous embarque dans un monde fantasy où vous devrez explorer des environnements immenses et des donjons complexes le tout truffé de créatures et d’ennemis en tous genres. Que ce soit à pied ou à cheval, seul ou à plusieurs (jusqu’à 4), vous aurez certainement de quoi faire pour que votre héros progresse et récupère nombre d’armes et d’équipements.

Le jeu permettra de créer son personnage et définir votre style de jeu avec une grande variété d’armes, de capacités magiques et de compétences.

Celles et ceux qui achèteront Elden Ring sur PS4 et Xbox One pourront mettre à jour vers la console next gen de même marque par la suite gratuitement.

En attendant d’avoir apprendre et d’en voir plus dans les prochaines semaines, voici donc la bande-annonce et une magnifique galerie d’images ci-dessous.

Elden Ring est prévu sur PS5, XSX, PS4, Xbox One et PC pour le 21 janvier 2022.