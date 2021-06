E3 2021 – Après les Avengers, voici venir les Gardiens de la Galaxie chez Square Enix

L’information avait fuité mais c’est donc désormais officiel. Eidos Montréal, une des équipes de Square Enix en Amérique du Nord, travaille sur une adaptation vidéoludique des Gardiens de la Galaxie.

Oubliez le jeu d’aventure multi-épisodes de TellTale Games inspirés par les mêmes héros. Cette fois-ci Square Enix a décidé de proposer un jeu d’action/aventure avec vue à la troisième personne mettant la fine équipe de Star-Lord dans une aventure inédite. Si vous vous attendiez à un jeu live service comme est le Marvel’s Avengers, il en sera donc rien.

Ce Marvel’s Guardians of the Galaxy sera un jeu solo scénarisé avec un début et une fin. On suivra les péripéties de l’équipe de Peter Quill tentant une fois encore de sauver la galaxie. Contrôlant Peter, il va falloir explorer et combattre nombre d’ennemis en usant de ses capacités et ses blasters mais aussi de celles de ses coéquipiers à qui il pourrait donner des ordres. Par ailleurs, il faudra faire des choix dans les dialogues et les interactions pour réussir à bien renforcer les liens entre les membres.

Et pour mieux coller à ce qu’on connaît des films – même si ce jeu n’est pas du tout une adaptation des films – la bande son de ce jeu devrait cartonner avec une bonne liste de morceaux des 80s. Ca risque de poser problème à tous les streamers une fois encore à moins que Square Enix ait prévu un mode streamer avec des morceaux libres de droit.

Je vous laisse juger par vous-même sur le potentiel de ce titre. Personnellement, je n’ai rien contre un jeu solo. Par contre, je suis resté plutôt sceptique sur ce qui a été montré et que vous pouvez voir ci-dessous. J’ai trouvé la direction artistique des personnages fades – c’était aussi le cas pour les héros de Marvel’s Avengers d’ailleurs. Il reste 4 mois pour l’équipe de finaliser leur site. Je pense notamment au framerate – espérons qu’il y a un mode performance à 60FPS sur les consoles next gen – et au rendu qui me semble manquer de relief et d’effets. Bref, je vais laisser le bénéfice du doute à ce titre.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sortira sur PS5, XSX, PS4, Xbox One et PC le 26 octobre 2021.