E3 2021 – Résumé du Nintendo Direct

Les rumeurs faisaient état d’une annonce d’un nouveau modèle plus performant de la Nintendo Switch, il n’en aura évidemment pas été question durant ce Nintendo Direct cuvée E3 2021. Ce ne sont pas les jeux présentés qui auront créé l’euphorie. Voici donc un résumé de cette présentation chiche en surprises.

Avec pour introduction la présentation de Kazuya Mishima de la série Tekken débarquant sans Super Smash Bros. Ultimate, on sentait déjà le traquenard montrer le bout de son museau. Rien de rassurant pour ce Nintendo Direct qui aurait pu être bien plus fourni. L’impact de la crise aura certainement joué son rôle pour ce qui est de la qualité bien moyenne du contenu présenté. Nintendo semble pourtant se reposer sur ses lauriers, au grand dam des fans les plus fervents.

Fort heureusement, bien que timide, la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild – toujours sans titre officiel – a eu droit à un petit trailer assez bien calibré mais sans grandes révélations. Prévue pour 2022, cette suite se dévoilera un peu plus en détails durant les mois à venir. Nous aurons au moins appris qu’une bonne partie de cette nouvelle aventure se déroulera dans les cieux, au-dessus d’Hyrule. Cela viendra semble-t-il modifier et agrémenter le gameplay du titre de manière significative, et nous avons hâte d’en voir plus.

L’autre bonne nouvelle relayée par ce Nintendo Direct est également l’annonce d’un nouvel épisode au gampelay 2D de la série Metroid, avec Metroid Dread. Entièrement en 3D vue de côté, ce nouvel opus se pose en suite directe de Metroid Fusion sorti en 2002 sur Game Boy Advance et devrait conclure, scénaristiquement parlant, la saga débutée avec le tout premier Metroid sur NES. Par ailleurs, le titre mettra le joueur aux prises avec de nouveaux ennemis mécaniques, les E.M.M.I, dont l’un des exemplaires aperçus durant la présentation sera disponible dans un pack d’Amiibo, avec Samus. La sortie de ce nouvel épisode est prévue pour le 8 octobre prochain.

Hormis cela, les annonces se sont cantonnées à du réchauffé, du remake et autres adaptations de titres déjà publiés sur les machines concurrentes. On pourra néanmoins souligner le retour de Wario avec WarioWare : Get It Together ! Nouvelle édition du soft enchaînant à vive allure des mini-jeux tous plus déjantés les uns que les autres, il sera possible ici de jouer à deux sur le même écran, pour la première fois depuis l’apparition de la série.

Les fans de tactical pourront également se consoler avec l’annonce d’une compilation de remasters des deux premiers épisodes GBA d’Advance Wars. L’annonce de Shin Megami Tensei V en exclusivité sur Switch pourra quant à elle réveiller l’intérêt des fans de J-RPG. Le titre étant présu pour débarquer le 12 novembre prochain.

De nombreux autres titres auront également permis de garnir les 40 minutes de cette présentation, sans toutefois faire illusion. Nous vous invitons à consulter nos prochains articles détaillant plus en amont chacun de ces titres. Et si vous avez raté ce Nintendo Direct E3 2021, vous pouvez le (re)voir ci-dessous.