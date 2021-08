Après le C64, voici donc venir le retour de l’Amiga avec THEA500 Mini

Retro Games annonce donc le retour de l’Amiga avec THEA500 Mini. A l’instar de THEC64 Mini, Retro Games reprend donc le concept de proposer une machine à taille réduite de l’original en version émulée.

Prévu pour début 2022, THEA500 Mini sera donc une machine émulant aussi bien l’Amiga 500 et 600 originel mais aussi la version boostée, l’Amiga 1200 et son chipset AGA. Se présentant sous la forme d’un Amiga 500 miniature, son clavier sera non fonctionnel – on verra si Retro Games nous sort ensuite une version non-mini avec un vrai clavier comme ce fût le cas pour THEC64. La machine sera fournie avec une souris reproduisant le look de la souris officielle des Amiga de l’époque mais également avec un pad reprenant le look du pad de l’Amiga CD32 avec une croix directionnelle qui semble bien mieux que l’original – elle était vraiment pourrie 😉

TheA500 Mini sera fourni avec 25 jeux intégrés dont de grands classiques comme :

Alien Breed 3D

Another World

ATR: All Terrain Racing

Battle Chess

Cadaver

Kick Off 2

Pinball Dreams

Simon The Sorcerer

Speedball 2: Brutal Deluxe

The Chaos Engine

Worms: The Director’s Cut

Zool: Ninja Of The ”Nth” Dimension

Les 13 suivants seront annoncés à une date ultérieure.

Comme il s’agit d’une machine sous émulation, on pourra bénéficier de diverses améliorations comme la possibilité de sauvegarder les parties et les reprendre plus tard. Par ailleurs, on aura droit à divers filtres et options de scaling pour tenter de retrouver un affichage d’antan sur nos écrans LCD modernes. Vous aurez aussi le choix entre 50 et 60Hz.

Côté connectique, on aura une sortie HDMI, trois ports USB-A pour y brancher souris, pad ou même un clavier USB standard et un port USB-C qui servira pour l’alimentation.

THEA500 Mini sera proposé à 129,99€ et sera disponible début 2022.