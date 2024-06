Microsoft prépare trois nouvelles Xbox Series

Si l’avenir des consoles Xbox reste des plus imprévisibles compte tenu de leurs méventes, Microsoft semble y croire encore en annonçant trois nouvelles versions des Xbox Series.

Jusqu’à présent, on avait principalement le choix entre une Xbox Series S (XSS) blanche de 512 Go de stockage ou une Xbox Series X (XSX) noire de 1 To de stockage. Pour cette fin d’année, Microsoft prévoit trois nouveaux modèles histoire de satisfaire les éventuels acheteurs/fans.

Les futurs acquéreurs pourront choisir entre :

Une Xbox Series S blanche avec 1 To de stockage pour 350€ environ

Une Xbox Series X blanche version digitale – sans lecteur Blu-Ray donc – et 1 To de stockage pour 500€ environ.

Une Xbox Series X noire avec 2 To de stockage en édition spéciale pour 650€ environ.

Microsoft n’a pour le moment pas donné de date de sortie ni même confirmé si ces consoles sortiront chez nous. Il va falloir attendre encore un peu pour en savoir plus.