Un DLC de Ghostrunner disponible maintenant

Si vous êtes pas lassé de Ghostrunner, ce jeu d’action/parkour des plus exigeants, les développeurs et l’éditeur 505 Games ont pensé à vous avec un DLC gratuit comprenant quelques nouveautés.

Ainsi, Ghostrunner va proposer deux nouveaux modes gratuits. Le premier s’appelle le mode Vague et comme vous pouvez vous en douter vous fera affronter des vagues successives d’ennemis toujours plus coriaces avec des améliorations et des récompenses à la clé. Notamment, si vous survivez à 20 vagues, vous pourrez remporter un katana inédit exclusif à ce mode.

Pour toucher un public plus large et rendre Ghostrunner un peu plus accessible, les développeurs ont ajouté un mode Assistance avec trois options. Vous pourrez ainsi choisir d’avoir des temps de recharge plus courts, un gameplay plus lent et une vie supplémentaire. Cela devrait rendre le jeu plus accessible pour ceux qui pétaient un câble sur des zones particulières coriaces.

Parallèlement à ce DLC et ses deux modes, 505 Games et les développeurs All in! Games, One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks prévoient plusieurs packs cosmétiques comme le pack Néon proposé à 4.99€, le bundle Jack qui comprend tous les packs cosmétiques proposées depuis le lancement du jeu y compris le pack Néon pour 7.99€ et le bundle Summer qui comprend tous les packs cosmétiques mais également la bande originale du jeu et un artbook numérique pour 12.99€ curieusement uniquement disponible sur PC.

Pour rappel, les versions PS5 et XSX/S arrivent le 28 septembre avec ses améliorations techniques ainsi que le mode Vague, le pack Néon et tous les DLC gratuits précédemment sortis.

Ghostrunner est disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC.