Horizon Forbidden West déjà en précommande avec différentes éditions

Maintenant qu’on a une date de sortie – malheureusement reporté à début 2022 – Sony prépare sa campagne de lancement et démarre les précommandes en dévoilant les différentes éditions proposées.

Autant dire que les fans et les adeptes des éditions collector vont adorer ce que prépare Sony pour le lancement d’Horizon Forbidden West, second épisode des aventures d’Aloy, sur PS5 et PS4/Pro. Ainsi, l’éditeur a d’ores et déjà lancé les précommandes dans le monde entier. En France, la FNAC fait partie des premiers à mettre les précommandes en place.

Alors qu’est-ce que vous pourrez précommander ? Evidemment, outre la version standard qui ne propose que le jeu, Sony annonce plusieurs éditions de quoi satisfaire les collectionneurs.

Edition Numérique Deluxe Cross-Gen (Uniquement sur PlayStation Store) :

Le jeu en version PS5 et PS4/Pro

2 tenues spéciales (Mastodonte carja d’élite et Foudre nora d’élite)

2 armes spéciales (l’arc court de Mastodonte carja d’élite et la fondre de Foudre nora d’élite)

Un pack de ressources en jeu, et notamment des munitions, des potions et des packs de déplacement rapide

Une pièce d’Attakth Galop-griffe Alpha en jeu (plus d’informations sur l’Attakth dans la FAQ)

Des fonctionnalités exclusives du mode photo (pose spéciale et peintures de visage)

Un artbook numérique

La bande-son numérique du jeu

Une édition numérique de Le Faucon-Soleil, le tout premier roman graphique inspiré de Horizon Zero Dawn

Edition Spéciale :

Le jeu en version PS5 ou PS4/Pro

Steelbook

Bande-son numérique du jeu (via un code)

Mini artbook

Edition Collector :

Le jeu PS5 et PS4/Pro en version numérique (codes fournies dans le pack)

Le SteelBook® Horizon Forbidden West

Des figurines sculptées à la main de Frappe-défense et d’Aloy

Les figurines devront être montées, les instructions détaillées seront fournies dans la boîte !

Un mini artbook

2 tenues spéciales (Mastodonte carja d’élite et Foudre nora d’élite)

2 armes spéciales (l’arc court de Mastodonte carja d’élite et la fondre de Foudre nora d’élite)

Un pack de ressources en jeu, et notamment des munitions, des potions et des packs de déplacement rapide

Une pièce d’Attakth Galop-griffe Alpha en jeu

Des fonctionnalités exclusives du mode photo (pose spéciale et peintures de visage)

La bande-son numérique du jeu

Une édition numérique de Le Faucon-Soleil, le tout premier roman graphique inspiré de Horizon Zero Dawn

Edition Regalla :

Le SteelBook® Horizon Forbidden West

Un code de téléchargement du jeu sera fourni dans la boîte (PS5 et PS4/Pro)

Des figurines sculptées à la main du Frappe-défense de Regalla et d’Aloy

Les figurines devront être montées, les instructions détaillées seront fournies dans la boîte !

Une réplique du Focus et un socle personnalisé

2 affiches imprimées

Des répliques physiques de pièces d’Attakth Aile-d’hélion et Galop-griffe

Un mini artbook

Une carte en toile

2 tenues spéciales (Mastodonte carja d’élite et Foudre nora d’élite)

2 armes spéciales (l’arc court de Mastodonte carja d’élite et la fondre de Foudre nora d’élite)

Un pack de ressources en jeu, et notamment des munitions, des potions et des packs de déplacement rapide

Une pièce d’Attakth Galop-griffe Alpha en jeu

Des fonctionnalités exclusives du mode photo (poses spéciales et peintures de visage)

La bande-son numérique du jeu

Une édition numérique de Le Faucon-Soleil, le tout premier roman graphique inspiré de Horizon Zero Dawn

Les sauvegardes de PS4 vers PS5 seront possibles. La mise à jour next gen ne sera disponible que sur les versions Edition Numérique Deluxe, Edition Collector et Edition Regalla. Cela implique que l’Edition Spéciale et l’édition standard ne permettront pas cette mise à jour. Allez comprendre pourquoi Sony nous fait un coup pareil tandis que beaucoup d’éditeurs tiers permettent la mise à jour gratuitement soit moyennant quelque euros. Vu le backlash qu’ils vont se prendre, on va supposer que la mise à jour sera possible tôt ou tard.

A noter que pour les éditions Collector et Regalla, on aurait pu espérer le jeu en version physique au moins sur PS5 avec code PS4. Bref, ces éditions vont vraiment des propositions curieuses ce qui va pas ravir les fans.

Horizon Forbidden West sortira sur PS5 et PS4/Pro le 18 février 2022.