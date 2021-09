Deux nouveaux modèles de casques gaming chez EPOS

Après son microphone EPOS B20 – on vous prépare un test pour bientôt – le constructeur annonce deux nouveaux casques gaming pour celles et ceux qui cherchent une qualité sonore supérieure.

Après avoir proposé son casque H3 filaire, EPOS se décidé à sortir un modèle hybride, le H3 Hybrid qui permet à la fois d’avoir un son en provenance de toute source sonore via un câble audio 3,5mm mais également via Bluetooth – d’où le terme hybride.

Avec son câble audio 3,5 mm ou USB – ils sont interchangeables -, ce casque H3 Hybrid est donc compatible avec tous les ordinateurs ainsi que toutes les consoles actuelles. Et sa compatibilité Bluetooth l’ouvre également à tous types d’appareils à cette norme. Une fonction intéressante est la possibilité de mixer le son provenant du câble audio et le son provenant du Bluetooth. Cela peut paraître saugrenu à certains mais c’est souvent ce que font les joueurs sur PC et Switch afin d’avoir le son de la machine et de pouvoir communiquer en parallèle via le smartphone via Discord par exemple. A titre personnel, il m’arrive tout simplement de jouer au casque tout en écoutant la TV ou la radio 😉

Ce casque H3 Hybrid est proposé en deux coloris classiques : Noir Onyx et Blanc Fantôme. Il propose la qualité sonore signée EPOS. Il comprend un bras pour les deux microphones. Ce bras peut être facilement détaché grâce à une connexion magnétique. Un cache permet de protéger le connecteur et conserver un look élégant pour s’en servir notamment de casque audio tout simplement.

La batterie intégrée permet jusqu’à 37 heures d’utilisation en Bluetooth audio et jusqu’à 24 heures via câble audio 3,5 mm. En double connectivité, EPOS annonce jusqu’à 19 heures d’autonomie ce qui devrait amplement suffire pour vos parties.

Si vous utilisez ce casque sur un PC, vous pourrez télécharger le logiciel EPOS Gaming Suite pour débloquer le son Surround 7.1 et accéder à un grande nombre de réglages.

Le casque H3 Hybrid est disponible dès à présent pour 179€.

EPOS annonce par ailleurs la sortie prochaine du casque H3Pro Hybrid. Sans plus de détails précis, EPOS indique que la version Pro sera totalement sans fil avec une autonomie allongée, une transmission sans décalage et proposée en trois coloris. Aucune date précise de sortie n’a été évoqué. On vous tiendra au courant.