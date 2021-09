eFootball 2022 disponible dès à présent sur les stores

Konami l’avait annoncé. Sa saga PES désormais nommée eFootball débarque avec un nouveau moteur, une nouvelle approche et un modèle économique free to play. Résultat, vous pouvez tous aller le télécharger pour y goûter dès à présent.

Si vous possédez une PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC, vous pouvez aller télécharger ce nouvel opus dès à présent. Contrairement à ce qui se faisait jusqu’à présent – et toujours chez le concurrent FIFA – Konami a décidé de passer en mode free to play et donc faire évoluer son titre au fil des semaines et des mois. L’éditeur avait déjà évoqué la feuille de route pour les prochaines semaines (cf. article précédent). Ne vous étonnez donc pas si vous trouvez le jeu à sa sortie un peu limite à la limite de la démo 😉 La première grosse mise à jour sortira cet automne et sera également gratuite.

Pour fêter ce lancement inédit dans la saga footballistique de Konami – au moins sur consoles et micros – l’éditeur propose une campagne de matches en ligne et l’évènement Worldwide Clubs.

La campagne de matches en ligne va vous permettre de remporter des contrats Accords Chanceux en fonction du nombre de matches en ligne joués. Ces Accords Chanceux vous donneront la possibilité d’obtenir des cartes de joueurs légendaires pour renforcer votre futur Equipe Créative qui sera proposé lors de la mise à jour d’automne. Cette campagne de match en ligne a d’ores et déjà débuté et se terminera le 8 novembre 2021 à 1h59 du matin (précis n’est-ce pas).

Vous pourrez obtenir trois accords :

Accord chanceux #1 – obtenu après 10 matchs

Accord chanceux #2 – obtenu après 15 matchs

Accord chanceux #3 – obtenu après 20 matchs

Par ailleurs l’évènement spécial Worldwide Clubs permet de tout simplement de jouer avec votre club préféré en ligne ou hors ligne. Vous aurez le choix chaque semaine parmi plus de 200 équipes et s’affronter avec divers défis pour gagner des GP. Ceux-ci pourront ensuite être utilisés lors de la mise à jour d’automne.

Chaque évènement comprendra deux défis. Il faudra remplir le premier pour débloquer le second. Même si les défis sont réussis, vous pourrez toujours continuer à jouer pour remporter plus de GP même si les gains diminuent après la réussite des défis.

Pour ne jamais tomber à court d’adversaires, le matchmaking cross-génération est prévu. Les joueurs PS4/Pro et PS5 pourront s’affronter. Idem pour les joueurs Xbox One/X et XSX/S.

Pour ceux qui veulent aller un peu plus vite en prévision de la mise à jour d’automne, Konami propose le Premium Player Pack dès à présent pour 40€. Ce pack vous donne 2800 pièces eFootball et 6 Accords Chanceux vous garantissant d’obtenir 6 joueurs différents pour votre future équipe créative. Si vous achetez de pack avant le 10 novembre, vous aurez même 2 Accords Chanceux supplémentaires. Et si vous achetez ce pack via l’interface des jeux eFootball PES 2021 Season Update ou eFootball PES 2021 Lite, vous aurez une petite ristourne de 10%.

Les joueurs de ces deux précédentes versions auront également un bonus pour eFootball 2022 en fonction de leur collection de joueurs. Jusqu’à 2 Accords Chanceux et 1000000 de GP pourront être obtenus avec les barèmes suivants :

Les Accords chanceux seront offerts en fonction du nombre de joueurs de la Série Moment iconique :

1 à 5 joueurs – 1 Accord chanceux

6 joueurs ou plus – 2 Accords chanceux

Les GP seront accordés en fonction du nombre de Légendes :

1 à 7 Légendes – 300 000 GP

8 à 14 Légendes – 500 000 GP

15 Légendes ou plus – 1 000 000 de GP

eFootball 2022 est disponible dès à présent sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.