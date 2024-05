Shure lance une nouvelle version de son MV7 avec le MV7+

BLOC INFO Constructeur Shure Type Microphone hybride ACHETEZ SUR AMAZON Shure MV7+

La célèbre marque Shure réputée pour ses accessoires audio notamment les microphones revient dans le domaine des créateurs de contenu, des streamers et des podcasters avec une nouvelle version de son MV7.

Le Shure MV7 était sorti il y a plus de 3 ans et offrait une excellente qualité audio tout en étant polyvalent avec sa connectique USB et XLR. Le constructeur lance donc une nouvelle version de ce microphone hybride avec le MV7+.

Ciblant clairement un large public allant des professionnels en passant par les podcasters, les créateurs de contenu et les streamers, le MV7+ reprend la majorité des caractéristiques de son prédécesseur. On a toujours droit à un microphone à la directivité focalisé sur la voix pour éviter les bruits de fond indésirables. Le MV7+ dispose d’un DSP pour le traitement numérique du signal audio mais aussi d’un mode de niveau automatique amélioré, d’un filtre anti-pop numérique, d’un réducteur de bruit en temps réel et d’un processeur de réverbération. Par ailleurs, un bandeau à LED tactile en couleur donne accès à diverses options de personnalisation et à la fonction mute d’un simple toucher. Shure a prévu une application gratuite nommée MOTIV Mix sur PC pour vous permettre de personnaliser la configuration du micro ainsi que pour faire de l’enregistrement multi-pistes avec une table de mixage virtuelle.

Le Shure MV7+ est d’ores et déjà disponible pour un prix d’environ 330€ en version noire. La version blanche sera disponible au courant de cet été.