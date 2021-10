Apple Music débarque sur PS5

Après Spotify, c’est donc au tour du service de streaming musical d’Apple de débarquer sur la PS5. Les abonnés apprécieront.

J’avoue toutefois être quelque peu décontenancé de voir les applications des services de streaming musical débarquer sur consoles et dans le cas qui nous intéresse sur PS5. Je me demande toujours qui utilise une console pour écouter ou diffuser de la musique dans son foyer lorsqu’on peut utiliser d’autres appareils bien plus économe en énergie pour le faire.

Toujours est-il que Sony et Apple se sont mis d’accord pour intégrer une application sur PS5 pour accéder à tout le catalogue d’Apple Music pour peu que vous soyez abonné. C’est ainsi plus de 90 millions de morceaux qui seront disponibles via l’interface de la PS5 ainsi que nombre de clips musicaux jusqu’en 4K ainsi qu’aux différentes radios.

L’intégration d’Apple Music dans l’interface de la PS5 se veut la plus transparente. Il sera ainsi possible de lire en arrière-plan pendant vos parties de jeu – si vous n’aimez pas les musiques d’un jeu ;). De même, vous pouvez commencer à lire des vidéos du service. Si vous décidez ensuite de lancer une partie de jeu, le son pourra continuer à être joué et servir d’arrière-fond.

Apple Music est dès à présent accessible sur PS5 dans l’espace contenu multimédia après avoir téléchargé l’application.